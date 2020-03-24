В Новоспасском монастыре восстановят врата в усыпальницу Романовых

На Крестьянской площади в центре столицы завершается масштабный ремонт Новоспасского мужского монастыря. Комплекс признан памятником архитектуры.

- Это одна из самых почитаемых московских святынь, - сказал Патриарх Кирилл. - И, конечно, место, имеющее очень большое историческое значение. Монастырь связан с династией Романовых. Михаил Федорович - первый русский царь из этой династии, собственно говоря, он построил этот собор. И в этом же месте находится усыпальница Романовых.

Реставрацию обители проводят как на церковные деньги, так и на пожертвования прихожан, взносы спонсоров, а также с помощью столичных властей. Большинство зданий в монастыре уже привели в порядок, а некоторые сооружения обновят в ближайшие годы (см. фото ниже).

1. Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Построен в XVI - XVII веках. В трапезной палате с церковью заделали трещины на фасадах, вернули исторический дверной проем в хлебодарной палате, внутреннюю настенную живопись и белокаменную лестницу из трапезной в подвал, обновили погреба.

2. Спасо-Преображенский собор

Построен в XVII веке. Это второй по величине после Успенского кафедрального собора в Кремле православный храм столицы. До конца 2021 года в нем восстановят фрески со святыми на арках восточного фасада. Внутри собора также приведут в порядок сохранившиеся росписи «Великий ход», «Знамение Божией Матери», композиции «Собор Архангела Михаила», «Предста Царица» и другие. Кроме того, вернут исторические оконные проемы XVII века и пол из подольского мрамора. В здании обновят купола, стены, кирпичную кладку и вход в усыпальницу Романовых. По данным архивов, в подклете, то есть подвальном этаже, собора насчитывалось более 70 родовых захоронений Романовых и их близких.

3. Церковь Знамения

Построена в 1793 - 1795, 1802 годах. Здесь отреставрировали фасады и белокаменный цоколь, воссоздали кованые решетки и белокаменное крыльцо.

4. Никольская церковь при больничных палатах

XVIII век. В здании отреставрировали кровлю, крест, фасады с кирпичной кладкой, наличники, фрески над центральным входом. Также почистили и покрасили металлические детали оконных решеток, заменили окна на восточном фасаде, водосточные трубы, восстановили белокаменное крыльцо.

5. Колокольня

Построена в 1785 году. Звонница высотой 80,4 метра - вторая по высоте в столице после колокольни Ивана Великого в Кремле. Во время реставрации в 2017 году на обновленной колокольне появился колокол весом тысячу пудов или примерно 16,5 тонны.

6. Настоятельский корпус

Построен в XVII веке. Во время реставрации обновили фасады и фундамент.

7. Хозяйственный двор

Некоторые постройки XVIII века. Для стены и малой башни двора отреставрировали и укрепили фундамент и грунт. Кроме того, здесь воссоздан разрушенный корпус воскресной школы.

8. Угловая юго-западная башня

XVII век. На ней восстановлена утраченная кровля.

Восстановят наружную роспись с фигурами святых (1), исторические окна XVII века (2), обновят купола (3) и вход в храм (4). Фото: mos.ru.

СПРАВКА «КП»

В войну 1812 года - пожар и грабежи, при Советах - вытрезвитель и детская колония

За семь веков своей истории Новоспасский монастырь повидал немало. Его основал в 1282 году московский князь Даниил Александрович к югу от города, на месте современного Данилова монастыря. Обитель простояла здесь полвека. В 1330 году князь Иван Калита переселил ее в Кремль и присвоил статус «комнатного монастыря».

На нынешнее место в районе современной Крестьянской площади монастырь перебрался в 1490 году после пожара в Кремле. Ему дали название Спас на Новом, или Новоспасский. С того же времени обитель стала родовой усыпальницей бояр Романовых, спустя 100 лет давших начало новой царской династии.

Во время войны 1812 года весь комплекс сильно пострадал от огня и грабежей, но через восемь лет его полностью восстановили.

В 1919 году Новоспасский монастырь закрыли. Его землю со всеми постройками отдали Всероссийской чрезвычайной комиссии под концентрационный лагерь. Здесь в Итальянском дворике проводились расстрелы.

В начале 40-х годов прошлого века обитель собирались снести, но началась Великая Отечественная война. В разные годы в бывших храмовых корпусах работали женский исправительный дом, детская колония, вытрезвитель, общежития НКВД, хранилище архивов, реставрационный центр.

В 1991 году сюда вернулись монахи, и монастырь вновь перешел Русской православной церкви. На месте уничтоженного после революции монастырского кладбища разбили один из лучших в Москве садов. В 2012 году началась масштабная реставрация обители.