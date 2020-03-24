Закрытие кинотеатров в Москве из-за коронавируса: 49 мест в зале

В столице отменили массовые концерты и спортивные мероприятия, закрыли театры, но все еще можно сходить в кинотеатры - не во все, правда. "КП" рассказывает, что еще открыто в Москве.

В кинотеатрах в торговом центре "Европейский" все еще можно посмотреть свежие фильмы. Если успеете купить билеты на сеанс.

- Совместно с Объединенной сетью кинотеатров "Формула Кино / Синема Парк", подключена специализированная система ограничения продаж до 49 билетов в зале, - рассказали в компании "Киевская площадь".

Такие ограничения были введены согласно распоряжению мэра Москвы о временном запрете на проведение в городе массовых и досуговых мероприятий. В силу вступило ограничение на посещение кинотеатров - 49 посетителей.

- Кинотеатр работает в штатном режиме, - сказали в "Метрополисе".

Кинотеатр в ГУМе работает, но также сократил количество посетителей в зале до 49 человек. Но и время работы теперь сокращено, в связи с новым графиком работы ГУМа.

- Мы заботимся о здоровье наших покупателей и выполняем все официальные предписания по соблюдению безопасности. На время режима повышенной готовности, объявленного в связи с угрозой распространения коронавируса в Москве, с 23 марта ГУМ переходит на новые часы работы - 12.00 до 21.00, - сообщили в ГУМе.

Кинотеатры Москино приостановили работу. Об этом сообщают на официальном сайте, в соцсетях и в объявлениях на дверях кинотеатров.

- Если вы приобрели билет онлайн, деньги автоматически вернутся на вашу карту в течение 15 банковских дней. Если вы приобрели билет в кассах, для его возврата звоните по телефону +7 (495) 951-94-20, - сообщили в пресс-службе Москино.

В кинотеатре "Октябрь" и во всей сети "Каро" ввели ограничение на количество зрителей в зале до 10 апреля - находиться одновременно может до 50 человек.

- Количество мест в зрительных залах ограничено. При онлайн-покупке билетов вас предупредит об этом уведомление, - говорят в киеотеатре "Октябрь".

Сотрудники кинотеатра признаются, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса COVID-19, многие кинопремьеры пришлось отложить - даты выхода изменились или перенесены на неопределенный срок. Но и многие фильмы выходят в назначенные даты.

В московских кинотеатрах делают все для профилактики коронавирусной инфекции. Применяют ультрафиолетовые лампы, обрабатывают специальными средствами точки контакта зрителей. К тому же следят за состоянием сотрудников. Не смотря на финансовые потери, в кинотеатрах все же рекомендуют воздержаться от посещения залов, а также других массовых мероприятий и публичных мест в городе, если чувствуете недомогание, есть кашель, насморк, боль в горле и повышение температуры.