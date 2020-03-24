"Заказов столько, что ввели ночную доставку": из-за коронавируса москвичи скупают витамины

Пока авиакомпании, турфирмы, бутики одежды и обуви подсчитывают убытки, у интернет- магазинов по продаже витаминов напротив - сверхприбыль. Всему виной коронавирус, защититься от которого жители столицы решили ударными дозами витаминов. Народ закупается, не выходя из дома. Берут все!

- У нас за 15 лет работы такого бума потребительского спроса еще не было. Витаминами затариваются впрок. По одной упаковке больше не заказывают. Берут сразу по 3-5, - рассказал «КП» менеджер онлайн магазина Евгений. – Руководство набрало дополнительный штат курьеров. Но их не хватает, поэтому решили ввести доставку и в ночное время. Но все равно не успеваем. Раньше доставка была на следующий день, сейчас заказы развозим через неделю после оформления. Народ жалуется, но все ждут.

- А что берут чаще всего?

- Витамины С, E, Цинк. Тут все понятно, они иммунитет повышают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

Заказ в онлайн магазине можно оформить только на 28 марта. Еще один ходовой товар в период пандемии коронавируса – это коллоидное серебро. Слух о том, что именно им в США лечат коронавирус, разлетелся по соцсетям еще две недели назад. В российских аптеках этого природного антибиотика нет. А в интернете – масса предложений. Я не удержалась и тоже решила: «надо брать!». Ажиотаж оказался не меньше, чем на витамины, а цены кусаются. Баночка с заявленным производителем: США – от 3000 рублей. Но наши отечественный фармацевты тоже решили заработать на спросе.

- У нас сейчас акции на отечественное коллоидное серебро. Всего 300 рублей, - прорекламировала менеджер.

Я не удержалась и заказала оба препарата. Через 5 дней позвонила курьер. Бесконтактной доставки, которую сейчас активно вводят продуктовые интернет- магазины, не оказалось. Так что чудо-средство от азиатской заразы, ко мне приехало прямиком из московского метро. Женщина-курьер долго копалась в рюкзаке в поисках моего заказа, а потом неожиданно чихнула. Словно целилась: прямое попадание прямо мне в лицо. Паника паникой, а вежливость никто не отменял.

- Будьте здоровы, - говорю я.

- Спасибо, конечно. Но где же тут быть здоровым, если у всех карантин, а у нас самая работа. Раньше было по 10 заказов в сутки, а теперь я по 25 адресам мотаюсь.

Курьер и доставленный ею товар.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- А что серебро это действительно разбирают?

- Как горячие пирожки.

- А оно помогает?

- Честно, не знаю! Пять лет его людям разношу, а сама ни разу не пробовала. Лечусь медом с лимоном и вам советую. А еще лучше вообще не болейте.

Меры профилактики вирусных инфекций.

С этим не поспоришь. Но стоит ли сейчас активно пить витамины? Этот вопрос мы задали иммунологу.

- Хорошие поливитаминные формулы реально повышают иммунитет. Но принимать их нужно только если иммунитет понижен. Гиповитаминоз весной часто встречается и это обычное сезонное явление. Так что витамины сейчас нам всем не повредят. Но пить их нужно только в той дозировке, которая указана на упаковке, - прокомментировал Владимир Болибок, иммунолог. – А вот с импортными препаратами я не рекомендую связываться. Поверьте, не спроста их нет в аптеках. Эти производители не смогли пройти регистрацию и это вполне объяснимо. Витаминные комплексы должны учитывать образ жизни и рацион питания людей которые их принимают. Не все то, что хорошо американцу, полезно русскому. В моей практике было несколько случаев, когда у пациентов возникали проблемы со здоровьем на фоне приема витаминов, произведенных в США. Дерматит – самая безобидная из них.

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