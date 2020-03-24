Не дополнительные каникулы, а самоизоляция из-за коронавируса: Зачем закрыли школы в Москве

Под закрытие школ в Москве из-за коронавируса с субботы, 21 марта, и до воскресенья, 12 апреля включительно, попали все государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Причины, почему закрыли и когда откроют, объяснил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"В связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией многие страны мира усиливают меры карантина, - сообщил Сергей Собянин. - В Москве скорость распространения инфекции кратно ниже. Тем не менее, есть определенная динамика – за выходные заболели еще 20 человек (цифра указана на дату подписания указа о закрытии школ 16 марта с.г. На сегодня, 23 марта, коронавирус в городе официально подтвержден у 262 человек, из них 9 пациентов выздоровели. - Прим.). Поэтому я принял решение о введении дополнительных ограничений".

Закрытие школ в Москве из-за коронавируса только частично не коснулось учеников младших классов.

"По запросам родителей в школах организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс, - объяснил мэр. - Прошу родителей, дети которых не посещают школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому".

Сегодня, 23 марта, по указу Сергея Собянина начали действовать дополнительные ограничения для школьников. Ведь для коронавируса, чем больше везде людей, тем лучше. Самый простой рецепт от COVID-2019 - сократить до минимума контакты между людьми.

Чтобы дети не болтались по городу и не разносили заразу, учащимся, начиная с 5 класса и учащимся профессиональных образовательных организаций, с 26 марта по 14 апреля приостановят действие льготных проездных билетов. Но затем их продлят на тот же срок, на который они были оплачены или оформлены.

"Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу, - написал Сергей Собянин в своём блоге. - Еще раз повторю. Если даже для самих молодых людей это не так опасно, то получив порцию вируса, они могут «наградить» им своих родителей, бабушек и дедушек".

Школьные льготники не останутся и без бесплатного питания. До 12 апреля семьям таких учеников будут выдавать продуктовые наборы через школы.

КСТАТИ

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