Уроки онлайн

Десятиклассница из Балашихи Влада Гнатюк «картинку» с видеокамеры на ее домашнем ноутбуке сейчас видят несколько сотен тысяч школьников со всего Подмосковья немного смущается. Шутка ли с девушкой в прямом эфире губернатор общается!

- Мандраж есть перед ЕГЭ? спрашивает Андрей Воробьёв.

- Например, насчет математики я уверена, отвечает Влада. По другим предметам нас тоже хорошо готовят. Но надо еще, конечно, дома делать домашнюю работу.

- Вы, наверное, отличница?

- Я? девушка снова смущенно улыбается. Хорошистка.

Напомним, с нынешней недели все подмосковные школы ушли на дистанционное обучение. Пока - до 12 апреля. Это одна из мер, чтобы не допустить активного распространения коронавируса на территории Подмосковья. Вчера на страницах Министерства образования Московской области в YouTube и «Одноклассниках» организовали прямой эфир с губернатором. Андрей Воробьёв в онлайне отвечал на вопросы школьников и их родителей. Львиная доля вопросов, конечно же, касалась именно дистанционного обучения.

- Наши учителя - одни из первых в стране, кто осваивает новый формат дистанционного обучения, - рассказал Андрей Воробьёв. - Он должен быть эффективным, чтобы у каждого ученика оставалось что-то полезное после таких занятий. Я хочу попросить вас, ребята, чтобы вы отнеслись серьезно к такой форме обучения.

Влада Гнатюк рассказала, как этот процесс устроен у них в лицее:

- Мы подключаемся к образовательной платформе. Туда учителя выкладывают домашние задания. Заходишь, кликаешь на ссылку, высвечивается лекция. Ты ее слушаешь, а затем выполняешь задание.

Школьница Настя Астахова спросила у губернатора, не придется ли в итоге продлевать учебный год и на лето?

- Нужно дождаться, когда закончится вся эта история с коронавирусом, и потом уже принимать решение, - объяснил Андрей Воробьёв. - Никто не собирается перегружать детей. С другой стороны - оставлять серьезные пробелы в обучении мы тоже не можем.

Министр образования МО Ирина Каклюгина рассказала, что на сегодня к образовательной онлайн-платформе подключились уже практически все учебные заведения Подмосковья.

Кстати, зрителями онлайн-трансляции стали около 500 тысяч подмосковных школьников.