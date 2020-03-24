У пациентки, которая умерла в больнице в Коммунарке, не нашли коронавирус
Департамент здравоохранения Москвы выступил с официальным комментарием по поводу смерти пожилой пациентки в больнице в Коммунарке. Ранее в соцсетях появилась информация, что 69-летняя женщина контактировала с дочерью, которая вернулась из Португалии.
Однако Оперативный штаб Москвы по коронавирусу опровергает информацию о том, что причиной смерти москвички стал COVID-2019.
«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания, - говорится в официальном сообщении. - Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания. Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию - отрицательный».
При этом в штабе подтвердили, что скончавшуюся пенсионерку в Коммунарку привезли с подозрением на коронавирус - после ее контакта с дочерью, которая несколько дней назад приехала в Москву из-за границы.
Напомним, по состоянию на 23 марта на территории Москвы были зафиксированы 262 пациента с подтвержденным коронавирусом. 9 из них уже выписаны.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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