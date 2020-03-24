2020-03-24T10:18:09+03:00
Коронавирус Covid-19

У пациентки, которая умерла в больнице в Коммунарке, не нашли коронавирус

69-летнюю москвичку доставили в больницу после контакта с дочерью, которая вернулась из-за границы
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
По состоянию на 23 марта на территории Москвы были зафиксированы 262 пациента с подтвержденным коронавирусомПо состоянию на 23 марта на территории Москвы были зафиксированы 262 пациента с подтвержденным коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Департамент здравоохранения Москвы выступил с официальным комментарием по поводу смерти пожилой пациентки в больнице в Коммунарке. Ранее в соцсетях появилась информация, что 69-летняя женщина контактировала с дочерью, которая вернулась из Португалии.

Однако Оперативный штаб Москвы по коронавирусу опровергает информацию о том, что причиной смерти москвички стал COVID-2019.

«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания, - говорится в официальном сообщении. - Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания. Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию - отрицательный».

При этом в штабе подтвердили, что скончавшуюся пенсионерку в Коммунарку привезли с подозрением на коронавирус - после ее контакта с дочерью, которая несколько дней назад приехала в Москву из-за границы.

Напомним, по состоянию на 23 марта на территории Москвы были зафиксированы 262 пациента с подтвержденным коронавирусом. 9 из них уже выписаны.

Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каким будет мир после коронавируса: банкротство целых стран, изменение границ и падение зарплат

Известный писатель-прогностик Сергей Переслегин в интервью «Комсомольской правде» рассказал о последствиях пандемии (подробности)

Влияет ли коронавирус на деторождение и почему чаще бывает у мужчин: эпидемиолог Минздрава прокомментировал вымыслы и правду о COVID-19

Николай Брико рассказал, каковы прогнозы распространения заболевания в России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не дополнительные каникулы, а самоизоляция из-за коронавируса: Зачем закрыли школы в Москве
После закрытия школ в Москве из-за коронавируса все ученики перешли на дистанционное обучение. Рассказываем, зачем закрыли и когда откроются общеобразовательные учреждения
Можно ли заразиться коронавирусом от продуктов из супермаркета, надо ли протирать клавиатуру и кипятить одежду
Дверные ручки, пакеты, которые привез курьер, одежда и обувь... Хавьер Абад, биолог из Автономного университета Барселоны, разъяснил, где есть риск заразиться новой инфекцией, а где нет
Новости 24