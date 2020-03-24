Закрытия рынков в Москве из-за коронавируса не будет

В столице несколько дней назад возник ажиотаж на продукты из-за развития событий связанных с коронавирусом. Из магазинов буквально вынесли гречку, макароны, молоко длительного хранения и туалетную бумагу. Но в столичном Департаменте торговли и услуг успокоили, что товары на складах есть. И более того, что закрывать магазины и продуктовые рынки для посещения не будут.

- Прошу пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Если есть возможность, самое лучшее – поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой, - обратился к старшему поколению мэр Москвы Сергей Собянин.

И даже это обращение говорит о том, что в магазины посещать при необходимости можно. А значит работать они все же будут.

- Самые востребованные товары везут со складов в 2-4 раза больше. Не успеваем раскладывать. Еще неделю назад брали все: гречку, макароны, молоко длительного хранения, яйца, муку, пельмени и туалетную бумагу. Но все же ажиотаж немного спал. Видимо, люди поняли, что продукты есть, так как полки пополняются ежедневно, - рассказывает продавец в супермаркете "Перекресток".

Ярмарки выходного дня в капитальных строениях продолжают работать, правда, покупателей стало значительно меньше.

- Мы даже перестали готовить еду, потому что все кушают дома, - говорит продавец в кофейне на ярмарке на улице Милашенкова.

После распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина о временном запрете на проведение в городе массовых и досуговых мероприятий, на Центральном рынке и в "Депо" были введены дополнительные меры профилактики и отменены концерты, воркшопы и мастер-классы.

- Дополнительная уборка помещений с антисептическими средствами в фудмолле "Депо" были введены в работу еще до обнаружения коронавируса. Все сотрудники, обслуживающие гастрономическую зону, носят антибактериальные маски, - рассказали в компании "Киевская площадь".

Администрация "Фуд Сити" также усилила меры дезинфекции: раз в два часа на всей территории проводится дополнительный клининг помещений, проводится санитарная обработка лифтов, перил эскалаторов, дверных ручек и иных поверхностей.

- Заметили рост популярности интернет-сервиса "Фуд Сити" по доставке продуктов delivery.one. И хотели бы успокоить наших клиентов, что запасы всех необходимых категорий товаров ОРПЦ превышают рекомендованный министерством сельского хозяйства России, а минимум – 2 месяца, - рассказали в "Фуд Сити".

КОНКРЕТНО

Как работают рынки Москвы:

- Центральный. Сотрудники, обслуживающие гастрономическую зону, носят маски и перчатки в обязательном порядке. Увеличено расстояние между столами. Установлены дозаторы с антисептиками;

- Даниловский. Каждый час моют входные двери, тележки для продуктов, по периметру фуд-корта установлены санитайзеры для рук;

- Велозаводский. Раз в три часа проводится оповещение с напоминаниями о необходимости помыть руки с мылом. Также установлены в свободном доступе дозаторы с антисептиками;

- Фуд Сити. Установлены дозаторы с антисептиками;- Депо. Персонал носит защитные маски. Раз в два часа проводится клининг помещений и поверхностей, в гастрономических зонах увеличено расстояние между столами.