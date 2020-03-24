2020-03-24T13:33:03+03:00
Общество

В новом стационаре НИИ Склифосовского находятся около 20 пациентов с коронавирусом

По словам главврача Сергея Петрикова, два пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких
Семен ЕЛЕНИН
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В московском НИИ скорой помощи имени Сколифосовского уже несколько суток действует новый стационар для пациентов с подтвержденным коронавирусом.В московском НИИ скорой помощи имени Сколифосовского уже несколько суток действует новый стационар для пациентов с подтвержденным коронавирусом.Фото: REUTERS
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В московском НИИ скорой помощи имени Сколифосовского уже несколько суток действует новый стационар для пациентов с подтвержденным коронавирусом. Ранее о запуске таких отделений при крупных больницах в столице рассказывала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

24 марта журналисты впервые побывали в корпусе НИИ Склифосовского, где под наблюдением медиков находятся пациенты с подозрением на коронавирус, а также те, у кого COVID-2019 уже подтвержден.

По словам директора НИИ Сергея Петрикова, на сегодня в медучреждении находятся около 20 человек с коронавирусной инфекцией. Еще два пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Большое внимание мы уделили безопасности: весь корпус разделён на грязные и чистые зоны, разграниченные защитными герметичными конструкциями, - приводит слова Петрикова пресс-служба Оперативного штаба Москвы по коронавирусу.

Так же по словам специалиста, в новом корпусе у пациентов есть WiFi.

- Каждая палата оснащена не только необходимым оборудованием для лечения, но и рабочим местом с компьютером, чтобы пациенты могли выходить на связь со своими родственниками, даже если у них нет собственных гаджетов, - сообщил Петриков.

Как ранее уже сообщала «Комсомольская Правда», на 23 марта в Москве были зафиксированы 262 пациента с подтвержденным коронавирусом. 9 из них уже выписаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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