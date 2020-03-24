"Разведемся на том свете": москвич всю ночь держал в заложниках жену

В пять часов утра, 24 марта, в полицию позвонила москвичка, которая заявила, что ее дочь взял в заложники зять. На мобильный телефон москвичка не отвечала. Женщина отправилась в квартиру мужа накануне вечером. Днем ранее она подала на развод и в тот день планировала только забрать свои вещи. Но встреча подозрительно затянулась. Версию о том, что супруги помирились, отмели сразу. Соседи рассказали, что слышали крики и грохот.

Как выяснилось, мужчина всю ночь держал жену в заложниках. Угрожая ножом, он требовал отменить развод. Оценив ситуацию, росгвардейцы приняли решение о штурме квартиры. Внутрь сотрудники попали через балкон. Учитывая, что квартира расположена на 5 этаже, сделать это было не просто.

- В ходе штурма сотрудники СОБР задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний хозяин квартиры. Удерживаемая им женщина не пострадала. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции, - рассказали "Комсомольской правде " в пресс-службе Управления Росгвардии по Москве.

Москвич дает показания следователям. Скорее всего, уже в ближайшее время против него возбудят уголовное дело. По словам пострадавшей москвички, муж всю ночь пил водку и угрожал ей кухонным ножом.