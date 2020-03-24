В Московской области за сутки выявили еще 6 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и служб Московской области опубликовал данные по распространению COVID-2019 за последние сутки. «Еще 6 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», - говорится в официальном сообщении штаба.

Таким образом, на данный момент в регионе подтвердили 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. «Комсомольская Правда» уже сообщала ранее, что двое пациентов уже выписаны из подмосковных больниц после успешного лечения.

С 26 марта по 14 апреля в Московской области по распоряжению губернатора Андрея Воробьёва введены дополнительные меры, которые призваны помешать возможному распространению COVID-2019. Так, например, губернатор попросил пожилых людей старше 65 лет, а также людей, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, астма, онкология и др.) отказаться от выхода из дома. За указанный период власти Подмосковья выплатят людям этих категорий по 3 тысячи рублей.

Уже несколько дней волонтеры развозят одиноким старикам и многодетным семьям продуктовые наборы. Также Андрей Воробьёв дал поручение разработать аналогичные медицинские наборы, в которые должны войти лекарства первой необходимости.