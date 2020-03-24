2020-03-24T14:15:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Московской области за сутки выявили еще 6 пациентов с коронавирусом

Общее число заболевших в регионе увеличилось до 41 человека
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Таким образом, на данный момент в регионе подтвердили 41 случай заражения коронавирусной инфекциейТаким образом, на данный момент в регионе подтвердили 41 случай заражения коронавирусной инфекциейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и служб Московской области опубликовал данные по распространению COVID-2019 за последние сутки. «Еще 6 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», - говорится в официальном сообщении штаба.

Таким образом, на данный момент в регионе подтвердили 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. «Комсомольская Правда» уже сообщала ранее, что двое пациентов уже выписаны из подмосковных больниц после успешного лечения.

С 26 марта по 14 апреля в Московской области по распоряжению губернатора Андрея Воробьёва введены дополнительные меры, которые призваны помешать возможному распространению COVID-2019. Так, например, губернатор попросил пожилых людей старше 65 лет, а также людей, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, астма, онкология и др.) отказаться от выхода из дома. За указанный период власти Подмосковья выплатят людям этих категорий по 3 тысячи рублей.

Уже несколько дней волонтеры развозят одиноким старикам и многодетным семьям продуктовые наборы. Также Андрей Воробьёв дал поручение разработать аналогичные медицинские наборы, в которые должны войти лекарства первой необходимости.

Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24