2020-03-24T18:35:46+03:00
Общество

Газпромбанк обеспечил отделения средствами защиты от коронавируса

Сотрудникам раздали маски, перчатки и средства дезинфекции
Иван ГАДЖИЕВ
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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Газпромбанк обеспечил федеральные и региональные отделения всеми необходимыми мерами безопасности в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Всех сотрудников обязали пользоваться средствами дезинфекции, носить защитные маски и перчатки. Перед началом смены у каждого работника меряют температуру. Также в помещениях банка стараются не допускать большого скопления людей. В течение рабочего дня помещения отделений проходят дезинфекцию с помощью установок для очистки воздуха.

Газпромбанк также начал проверять температуру своих клиентов в Москве, измерение проводится с помощью бесконтактных градусников. В случае обнаружения повышенной температуры тела клиенту предложат вернуться домой и вызвать врача.

Также Газпромбанк объявил о переводе большей части сотрудников на удалённую работу с сохранением зарплаты. Для тех, кто не перешел на удаленный режим, ежедневно в начале рабочего дня проводится полный термометрический контроль. Сотрудников с повышенной температурой тела, кашлем и другими признаками простуды направляют за медицинской помощью. Все сотрудники, продолжающие работать в офисах Банка, обеспечены медицинскими масками и антисептическими средствами. Особое внимание при этом уделяется сотрудникам отделений и курьерской службы.

Все работники Банка, вернувшиеся из-за границы, направляются на тридцатидневный карантин.

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