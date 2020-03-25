2020-03-24T20:51:30+03:00
Общество

Инфекционную больницу в Новой Москве построят в ближайшее время

Сергей Собянин лично контролирует ход работ по созданию медицинского центра на 500 коек
Валентина ПРОКОФЬЕВА
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В Новой Москве ведутся масштабные работы по строительству современной инфекционной больницы. Фото: mos.ruВ Новой Москве ведутся масштабные работы по строительству современной инфекционной больницы. Фото: mos.ru
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Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в столице принимают уже семь городских стационаров. При необходимости в кратчайшие сроки будет развернуто еще порядка 10 корпусов и перепрофилирован ряд действующих стационаров. Но самые масштабные работы идут сегодня в Новой Москве, где возводят полноценную современную инфекционную больницу на 500 коек. Ход строительства 24 марта осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Поручение о проработке вопроса строительства новой современной больницы для борьбы с коронавирусом я дал 5 марта, а уже 11 марта мы приехали со строителями на эту площадку. Здесь было чистое поле, с 12 марта приступили к строительству. На сегодняшний день объемы строительства выполнены на 40%. Стройка развернута полным ходом. Идет монтаж корпусов, инженерных коммуникаций, поставка медицинского оборудования. Сам объект получается гигантский - около 80 тысяч квадратных метров. Здесь будет 500 с лишним коек, но из них половина реанимационных. Такого состава коечного фонда с таким объемом реанимации в Москве ни в одной больнице нет. Это самая современная и эффективная больница. Надеюсь, что в ближайшие недели стройка будет завершена, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для строительства больницы оперативно выбрали свободный земельный участок - в поселении Вороновское в ТиНАО. Для начала стройки была собрана огромная команда - 35 строительных компаний, подведены 9 км дорог, по которым ежедневно привозят стройматериалы и выполняют работы около 1000 единиц техники. На объекте в круглосуточном режиме работают 5200 человек, и количество будет увеличено до 6000 человек.

Новая больница будет представлять собой автономный стационар инфекционного профиля с возможностью оказания на месте всех необходимых видов медицинской помощи. Стоит отметить, что это будет не временный стационар, срок службы ее корпусов рассчитан для эксплуатации более чем 30 лет.

За короткий срок на площади порядка 40 га (с учетом инженерной инфраструктуры) возведут около 50 строений. В них разместят приемное отделение, реанимационный блок на 223 койки с возможностью расширения до 236 коек, лечебный блок на 277 коек с возможностью расширения до 420 коек для детей и взрослых, операционный блок, диагностический блок, лабораторный блок. К тому же здесь разместят общежития для персонала. Будет построена вертолетная площадка.

В ближайшие недели стройка будет завершена. Первых пациентов будут размещать в двухместных мельцеровских боксах с санитарной комнатой и двумя шлюзами. Важно было продумать, как исключить перемещение больных внутри больницы и, соответственно, перенос инфекции. Строители предложили осуществлять завоз пациентов через шлюз с улицы, а проход медицинского персонала - через шлюз изнутри. К тому же операционный и диагностический блоки будут оснащены необходимыми лабораториями, которые позволят осуществлять на месте все виды исследований, а врачи смогут жить в комфортабельных общежитиях, рассчитанных на 1300 человек.

Еще один важный момент при строительстве инфекционной больницы - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности. Во-первых, ближайшие жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы (в 2,5 раза больше требуемой санзоны), во-вторых, канализационные стоки будут очищены химическим, паровым и ультрафиолетовым способом, после чего будут выводиться на локальные очистные сооружения.

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