Самоизолируйся от заразы!

Многим сегодня пришлось залечь на дно в своих квартирах. Из-за коронавируса во всем мире власти рекомендуют жителям временно оставаться дома. Москва - не исключение. На этой неделе по указу мэра Сергея Собянина самоизоляция стала обязательной для самых уязвимых горожан - пожилых людей в возрасте от 65 лет, людей с хроническими болезнями, перенесших инфаркты. Но и всем остальным расслабляться не стоит.

До 10 апреля в столице решили не проводить спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий. К тому же пока закрыт вход на выставки, в фитнес, бассейны, в школы, на детские кружки, занятия проекта «Московское долголетие» и на любые собрания с числом участников более 50 человек. А большинство компаний перевели своих сотрудников на удаленку.

ВСЕ ЧИСТО

«К чему такие сложности?» - удивляются некоторые. Но уже проверено: чем меньше вокруг людей, тем меньше шансов заразиться коронавирусом. Инфекция передается воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании, вместе с каплями слюны и выделений из носа. Вирус может попасть на любую грязную поверхность, например, ручку двери, кнопки лифта, если ее касался больной. Чтобы избежать заражения, нельзя трогать грязными руками лицо, особенно рот, нос и глаза. Главное средство профилактики коронавируса - частое мытье рук с мылом.

Но можно вообще притормозить и не появляться там, где опасно для здоровья. Лучшим оружием против неведомой заразы становится самоизоляция.

- Нам всем необходимо разорвать цепочку заболеваемости, - говорит Илья Акинфиев, главный внештатный инфекционист Центрального округа Москвы Департамента здравоохранения столицы. - Вирус молодой, и у населения еще нет коллективного иммунитета, а это значит, что человек, болея ОРВИ, новым вирусом в легкой форме и перенося его на ногах, может заразить много ослабленных людей, у которых, возможно, возникнут осложнения. Сейчас то время, когда необходимо проявить уважение к ближнему и остаться дома, ограничить себя в лишних выходах. Это ненадолго и очень важно. Нам нужно помочь, и для этого есть выход - останься дома.

ПОЖИЛОЙ ИЛИ МОЛОДОЙ БОЛЬНОЙ

Коронавирус особенно тяжело переносят люди старше 60 лет. По информации оперативного штаба, пенсионерам разослали СМС и письма на электронную почту с рекомендациями. Пожилых москвичей просят временно обойтись без походов в торговые центры, магазины, кафе, театры и на стадионы. Эксперты отмечают, что именно людям старше 60 лет в первую очередь не стоит рисковать во время вспышки заразы.

Получается, тех, кто помоложе, вирус не берет? Но молодым людям тоже негде сейчас разгуляться - ни тусовок, ни выставок, ни кино.

- Ситуацию необходимо рассматривать с двух сторон - с точки зрения самого молодого человека и возможностей его организма и с точки зрения его как переносчика возможного вируса, - объяснил Павел Гуляев, главный врач Диагностического центра № 5, доктор медицинских наук. - В первом случае важно понимать, что нет одинаковых иммунитетов и степень тяжести заболевания может быть разной. Кроме того, есть пациенты с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, а это все дополнительный риск. Более того, есть пациенты, которые могут даже и не знать о развитии какого-либо заболевания, пока оно протекает бессимптомно, а заражение ОРВИ или гриппом может форсировать и усугубить его. Если же рассматривать человека с точки зрения возможного разносчика вируса, то здесь все максимально очевидно. Он может инфицировать других, сам того не желая.

Вдох глубокий, руки шире.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем обходить людей стороной?

Японский врач-инфекционист Сато Акихиро рассказал о необходимости соблюдать дистанцию между людьми при пандемии коронавируса. По его словам, запрет массовых мероприятий имеет смысл, если не соблюдается расстояние между собравшимися. При этом на улице риск снижается. Эпидемиолог указал, что приемлемое расстояние между участниками мероприятия должно составлять от 1,5 до 2 метров.

В официальной рекомендации ВОЗ говорится, что надо держаться от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как 2019-nCoV, распыляет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

КСТАТИ

Школьникам льготный проездной пока не нужен

До 12 апреля в столице закрыты учебные заведения. Школьники сейчас учатся дистанционно. Но это время не считается каникулами. Даже о походах в кинотеатр и кафе нужно пока забыть. Ведь для коронавируса чем больше везде людей, тем лучше. Самый простой рецепт от COVID-2019 - сократить до минимума контакты между людьми.

Чтобы дети не болтались по городу и не разносили заразу, учащимся начиная с 5-го класса и учащимся профессиональных образовательных организаций с 26 марта по 14 апреля приостановят действие льготных проездных билетов. Но затем их продлят на тот же срок, на который они были оплачены или оформлены.

Не останутся льготники и без бесплатного питания. До 12 апреля семьям таких учеников будут выдавать продуктовые наборы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сам себе карантин

В соцсетях набрало популярность движение Social distancing («Социальное дистанцирование»). Его участники стараются остановить коронавирус с помощью осознанности общества, а не по указке властей.

ВОЗ просит по возможности оставаться дома при признаках недомогания.

Основные из них - повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Если вам плохо, нужно вызвать врача на дом без визита в поликлинику.

Но в социальном дистанцировании главное - не только обезопасить себя, но и снизить риск для других. Это относится и к здоровым людям тоже. Во-первых, есть риск, что человек уже болен COVID-2019, но разносит его во время бессимптомной стадии. Во-вторых, при контакте с большим количеством людей можно заразиться вирусом и передать его дальше.