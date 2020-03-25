Губернатор Андрей Воробьёв: Самое дорогое - здоровье людей
«Меры, которых нужно придерживаться, чтобы избежать заражения, сегодня всем хорошо известны. Не посещать общественных мест, как можно реже выходить из дома, дистанционная работа, обучение через платформы удаленной связи. Важно понимать: даже самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам властей или запретам. От каждого требуются сознательность и дисциплина, отказ от риска - ради своего здоровья и здоровья окружающих. Прошу вас об этом. Будьте здоровы», - обратился к жителям Подмосковья губернатор Андрей Воробьёв.
Итак, меры безопасности и меры поддержки. Расскажем об основных поподробнее.
В борьбе с коронавирусом мы должны держать дистанцию, но оставаться вместе.
КОМУ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ
Люди старшего возраста - наиболее уязвимая группа. Поэтому именно к ним - особое внимание и повышенная забота.
«Я обращаюсь к нашим жителям старше 65 лет, а также к тем, у кого в любом возрасте есть хронические заболевания, - сказал Андрей Воробьёв. - Очень важно, чтобы вы оставались дома, соблюдали режим самоизоляции. Гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно, но только не в людных местах. А вот выходить в аптеку или в магазин стоит только в крайнем случае. Пусть лучше продукты или лекарства доставят наши социальные службы вместе с волонтерами, они постараются помочь. Мы понимаем, что сложнее всего тем, кто проживает один. И чаще всего это люди преклонного возраста. Конечно, непросто и многодетным семьям. Поэтому я дал команду и социальным службам, и главам округов поговорить с каждым, чтобы выяснить, чем мы можем помочь, если семья или человек испытывает какие-либо сложности».
С 21 марта волонтеры начали доставлять продукты одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Предварительно сотрудники социальных служб обзвонили пожилых жителей своих муниципалитетов, уточнили, какая им может понадобиться помощь. Теперь волонтеры составляют продуктовые наборы (крупы, макароны, консервы) и развозят их по адресам.
Также губернатор поручил составить аналогичные медицинские наборы из лекарств, которые будут доставлять пожилым жителям Подмосковья.
Кроме того:
1 Жителям Московской области 65 лет и старше, а также людям с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма и др.) с 26 марта до 14 апреля необходимо оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
2 Временно приостановлена работа клубов «Активное долголетие».
3 Все МФЦ в Подмосковье будут работать по предварительной записи, а для заявителей старше 65 лет организуют выездные приемы.
4 Пожилым жителям за время домашней самоизоляции дополнительно выплатят по 3000 рублей.
Половина суммы будет перечислена авансом начиная с ближайшего четверга, а вторая половина - после того как период самоизоляции завершится, 14 апреля.
Что нужно знать:
- Выплата поступит на счет автоматически. Никакие заявления или дополнительные документы пожилым и людям с хроническими заболеваниями Подмосковья для этого предоставлять не нужно.
Подробности можно уточнить по телефону горячей линии Министерства социального развития Московской области 8 (498) 602-84-50.
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ЛЬГОТНИКОВ
В период карантина и самоизоляции одна из задач подмосковного правительства - поддержка людей из социально незащищенных групп. В том числе семей с детьми, которые пользуются льготами. Дети, которые имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. За выдачу этих наборов отвечают директора школ.
Что нужно знать:
- Продуктовые наборы можно получить в школе, где учится ребенок-льготник.
- Для этого родители ребенка должны написать заявление на имя директора учебного заведения.
- Количество продуктовых наборов будет рассчитано исходя из учебных дней (за вычетом каникул, естественно).
- Подробную информацию о выдаче продуктовых наборов можно получить у директора школы или классного руководителя.
В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
В зоне особого внимания сейчас, разумеется, и те, кто вернулся из-за границы либо в течение последних 14 дней контактировал с человеком, у которого теперь выявлен коронавирус. Ну а тем, кто уже обнаружил у себя симптомы ОРВИ, необходимо срочно обращаться к врачу.
Алгоритм действий:
- Оставайтесь дома, незамедлительно позвоните по телефону горячей линии по коронавирусу в Подмосковье 8 (800) 550-50-30, сообщив оператору обо всех обстоятельствах.
- Самостоятельно идти в больницу или поликлинику не нужно!
- К вам домой приедут врачи, обследуют вас, возьмут анализ, в случае необходимости госпитализируют.
Напомним, все заболевшие проходят лечение в инфекционных отделениях стационаров в изолированных боксах.
При этом руководителям фирм и различных организаций рекомендовано держать на личном контроле ситуацию с подчиненными, которые вернулись из-за границы.
КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
Все жители Подмосковья, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой без признаков вирусной инфекции, должны не выходя на работу перейти в режим 14-дневной самоизоляции. То есть сидеть две недели дома, исключив внешние контакты.
При этом электронный больничный лист они могут получить без похода в поликлинику. Для этого нужно просто позвонить по телефону горячей линии по коронавирусу в Подмосковье: 8 (800) 550-50-30.
Если за весь период самоизоляции никаких симптомов вируса не проявится, на четырнадцатый день к вам придет медработник, который осмотрит вас и закроет больничный.
ЧТО ЕЩЕ?
- В Подмосковье запрещены любые культурно-массовые и спортивные мероприятия, рассчитанные на участие более 50 человек.
- Владельцам торговых центров рекомендовано приостановить работу кинозалов.
- Все пассажирские автобусы дважды в день обрабатываются средствами дезинфекции - в салоне должны висеть графики. Также в течение дня водители проводят дезинфекционную обработку ручек, поручней и подлокотников.
- В салонах такси проводятся санобработка и проветривание салонов после каждого пассажира. Также водители обязаны иметь в салоне антисептические средства. Нарушителей отключают от заказов.
- Дезинфекция железнодорожного транспорта проводится круглосуточно. Пассажирских зон и производственных помещений - дважды в сутки.
- Водители автобусов, троллейбусов и трамваев в Московской области временно не продают билеты на проезд за наличные. Проезд можно оплатить картой «Стрелка», банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей.
- Медики, которые задействованы в работе, связанной с коронавирусом, получат дополнительные денежные выплаты. Врачи - 50 тысяч рублей, средний медперсонал (фельдшеры, медсестры, регистраторы) - по 30 тысяч рублей. Младшему медперсоналу выплатят по 10 тысяч рублей.
КОНКРЕТНО
В регионе работает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом - в него входят представители региональных министерств, ведомств и служб Московской области.
Андрей Воробьёв включен в состав рабочей группы Госсовета по противодействию COVID-2019.
Все, что нужно знать о коронавирусе и мерах профилактики, вам расскажут по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30.
Звоните на этот номер, если вы:
- Вернулись из-за рубежа.
- Чувствуете у себя симптомы ОРВИ - вам необходимо вызвать врача на дом (самостоятельно идти в поликлинику не нужно).
- Хотите оформить больничный лист.
- Хотите задать другие вопросы о коронавирусе.
ВАЖНО!
Спрос есть - дефицита нет
В первые дни после введения мер безопасности во многих магазинах наблюдался настоящий ажиотаж - стремительно пустели полки с недорогими продуктами с большим сроком годности. Гречка и прочие крупы, макароны, консервы, мука... В соцсетях кто-то начал баламутить, мол, начинается дефицит продуктов. Однако специалисты очень быстро успокоили население. Объяснили, что ничего страшного не происходит - нынешний ажиотаж по своим объемам можно сравнить с новогодним.
«Из-за повышенного спроса товары не успевают оказаться на полке, - пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. - Возникает временной промежуток между доставкой товара со склада и его выкладкой. Все это занимает определенное время».
Еще раз: дефицита не будет, на подмосковных складах в избытке продуктов и товаров первой необходимости.
Дефицита нет.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
А В ЭТО ВРЕМЯ
Мой дом - моя крепость
С 16 марта управляющие организации Московской области начали проводить ежедневную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Специальными средствами обрабатывают входные группы, холлы первых этажей, перила и лифтовые кабины.
Для понимания масштабов работы, которую проводят коммунальщики: в Подмосковье 54 тысячи многоквартирных домов и 156 тысяч подъездов.
Кроме того, ежедневно дезинфекция проводится во всех офисах Московского областного единого информационно-расчетного центра (МосОблЕИРЦ), «Мосэнергосбыта», касс управляющих организаций и расчетных центров по приему платы за коммунальные услуги.
Фото: Прессслужба правительства МО.
РАБОТА ИЗ ДОМА
Одна из мер, которая принята для того, чтобы разгрузить общественный транспорт (а значит и сократить число контактов между людьми), - перевод сотрудников на удаленную работу. Губернатор Андрей Воробьёв обратился к компаниям и организациям, действующим на территории области с просьбой перевести своих сотрудников - всех, кого возможно, - на работу из дома.
И конечно, самый важный момент: работодателям запрещено в период карантина отправлять своих подчиненных в отпуска за свой счет. Сотрудники должны выполнять свои обязанности с полной выплатой зарплаты.
Учимся онлайн
С 21 марта по 14 апреля все подмосковные школы, колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение.
В понедельник на страницах Министерства образования Московской области в YouTube и Одноклассниках состоялся прямой эфир с губернатором - Андрей Воробьёв пообщался с подмосковными школьниками, отвечал на вопросы.
Как это происходит на практике, рассказала десятиклассница из Балашихи Влада Гнатюк: «Мы подключаемся к образовательной платформе. Туда учителя выкладывают домашние задания. Заходишь, кликаешь на ссылку, высвечивается лекция. Ты ее слушаешь, а затем выполняешь задание».
Стоит отметить, что Подмосковье - один из первых регионов, где осваивается дистанционный формат обучения.
Кстати, во время этого прямого эфира, участниками которого стали более 500 тыс. школьников, губернатор Андрей Воробьёв попросил ребят серьезно отнестись к условиям карантина.
«Я хочу попросить вас, чтобы вы тоже к этому отнеслись не хи-хи-ха-ха. Это не каникулы, когда можно ходить в кинотеатры или тусоваться с друзьями. Вы знаете, что бабушки и дедушки - группа риска. Коварство коронавируса заключается в том, что молодые его переносят на ногах в абсолютном большинстве случаев, а те, кто постарше, имеют более слабый иммунитет, и последствия могут быть плохие. Поэтому наша общая задача - поберечь старших, позаботиться о них. Я вас к этому тоже призываю».
Чтобы ограничить перемещения школьников по общественным местам, учащимся с пятого класса и старше с 26 марта до 14 апреля заблокируют возможность проезда в транспорте по льготным картам.
Учимся онлайн. Фото: Анастасия Мушенок.
Всю официальную информацию можно читать в телеграм-канале Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и служб Московской области: https://t.me/koronavirusunetMO.