2020-03-25T16:10:56+03:00
Здоровье

Москвичам с коронавирусом и температурой меньше 38,5 градусов разрешили лечиться дома

Им выдадут инструкции и журнал самоконтроля
Светлана ВОЛКОВА
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Теперь столичный Департамент здравоохранения разрешил больным с легкой формой инфекции лечиться дома.Теперь столичный Департамент здравоохранения разрешил больным с легкой формой инфекции лечиться дома.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Зараженных коронавирусом и даже тех, у кого диагноз еще не подтвердился, до сих пор сразу укладывали в инфекционные больницы Москвы. Теперь столичный Департамент здравоохранения разрешил больным с легкой формой инфекции лечиться дома. В приказе ведомства объясняется, как врачи будут вычислять не опасных пациентов. В больницу ехать не нужно, если у человека:

- температура меньше 38,5 градусов;

- частота дыхательных движений, то есть вдохов-выдохов, - меньше 30 в минуту;

- сатурация, то есть насыщение, крови кислородом больше 93%. В этом можно убедиться с помощью специального прибора и визуально, к примеру, кожа имеет естественный оттенок, язык и губы розового цвета;

- дыхание свободное.

Таким больным выдадут подробные инструкции, как вести себя в квартире, особенно с живущими вместе с ними людьми. Пациент должен будет каждый день заполнять журнал самоконтроля. В нем нужно записывать свои симптомы - температуру, боль в горле, лихорадку, насморк, одышку, если они есть. Для лечения таким легким больным назначат лекарства лопинавир и ритонавир, обильное питье, симптоматическую терапию, например, жаропонижающие, парацетамол.

При этом врач обязан взять у легкого пациента мазок из зева и носа, если он вернулся из зараженных стран, если пациент старше 60 лет или имеет хронические болезни. Лечившийся дома будет считаться выздоровевшим, если у него не будет никаких признаков болезни и он получит два отрицательных тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее 48 часов. Если ему станет хуже, то нужно вызывать врача и собираться в больницу.

Полный текст приказа столичного Депздрава о лечении коронавируса на дому - на сайте ведомства.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ВАЖНО

Кого точно увезут в больницу

- пациентов с тяжелыми признаками коронавирусной инфекции, то есть с двумя и более симптомами на фоне лихорадки - с температурой выше 38,5 градусов, частотой дыхательных движений больше 30;

- больных с нетипичным течением ОРВИ или внебольничной пневмонией;

- заболевших из группы риска - беременных, жителей старше 65 лет с хроническими болезнями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Их упекут в инфекционку даже, если болезнь будет легкой;- пациентов с легкой формой коронавируса, если они живут в одной квартире с людьми из группы риска и отселить их невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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