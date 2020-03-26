Мэр Сергей Собянин рассказал о новых ограничениях в столице

Ни для кого не секрет, что именно на Москву как на самый крупный город страны и ее главные «ворота» пришлась самая серьезная нагрузка по защите от коронавирусной инфекции. Почти две трети всех пациентов с подтвержденным COVID-2019 в России сейчас находятся в столичных больницах. Это жители города, которые за последние пару недель вернулись из-за границы. Люди из их ближнего круга - родные, коллеги, знакомые - также сейчас под наблюдением врачей.

Москва предпринимает на сегодня все возможные меры, чтобы свести к минимуму контакты живущих в городе людей. Первое дело в разгар вирусных инфекций!

Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал о дополнительных мерах, которые вводятся с 26 марта.

«Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив «необязательные» контакты между людьми, - отметил Сергей Собянин. - С завтрашнего дня порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля».

Также в Москве на время закрываются библиотеки, досуговые центры, кинотеатры, детские развлекательные центры, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аквапарки, аттракционы, ночные клубы, дискотеки и прочие объекты для развлечений.

«Многие из них сами приняли такие решения еще несколько недель назад, - напомнил Сергей Собянин, - за что им огромное спасибо».

- В ресторанах, барах, кафе запрещено курить кальяны (они могут быть источником распространения болезней, которые передаются воздушно-капельным путем).

- Также запрещены любые (хоть в помещениях, хоть на воздухе) культурно-развлекательные, физкультурно- спортивные и прочие мероприятия в любых местах массового посещения граждан.

- Стоматологические кабинеты будут оказывать лишь экстренную помощь.

- Режим работы изменится даже в центрах государственных услуг. «Мои документы» теперь работают по предварительной записи. Во время карантина здесь можно будет получить только услуги, которые ну никак нельзя оказать дистанционно.

Да, для кого-то эти временные меры неудобны. При этом вряд ли их можно назвать драконовскими - если сравнивать с жесткими ограничениями во многих странах Европы. В Чехии, например, можно схлопотать большой штраф (от 130 долларов) просто за выход из дома без важных обстоятельств. Во Франции всякий выходящий должен иметь бумагу, которая подтверждала бы, что он не просто вышел праздно шататься по улицам. Иначе - тоже штраф (почти до 400 евро).

Ситуация непростая. И каждый должен понимать одну простую вещь: все эти меры рассчитаны на то, что горожане временно, на несколько недель, ограничат свое перемещение, а следовательно, не смогут ни сами

заразиться коронавирусом, ни заразить других. Поэтому некоторые меры касаются самых уязвимых для нового вируса людей - пожилых москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими болезнями. С 26 марта они не смогут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте. Это еще одна мера, чтобы убедить их оставаться дома.