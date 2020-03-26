2020-03-26T07:42:04+03:00
Общество

Андрей Воробьев: Прошу жителей старше 65 лет оставаться дома

Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Россия по-прежнему остается страной с невысоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Особенно, если учитывать размеры территории. Однако чтобы сдержать распространение инфекции, нужны оперативные и решительные меры. Одна из главных задач в такой период защитить от инфекции людей из групп высокого риска. Не секрет, что сложнее всего коронавирус протекает у людей старшего поколения, людей с хроническими болезнями и пониженным иммунитетом. В Московской области вводятся все новые меры безопасности. Но чтобы они работали на 100%, их должны придерживаться сами жители.

«Сейчас мы вместе переживаем непростой период, когда забота друг о друге, доброе и чуткое отношение становятся особенно важны, напомнил губернатор. Для защиты вашего здоровья в Подмосковье приняты дополнительные меры: мы просим всех жителей старше 65 лет, а также имеющих хроническое заболевание с 26 марта до 14 апреля соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости. Это нужно, чтобы максимально обезопасить самую уязвимую категорию граждан».

По словам Андрея Воробьёва, он, как и все, понимает, что в таком режиме у пожилых жителей и людей с хроническими заболеваниями могут возникнуть дополнительные расходы.

«Поэтому мы предусмотрели материальную помощь 3 тысячи рублей, напомнил губернатор. С 26 марта вам перечислят 1,5 тысячи рублей. Та же сумма придет на ваш счет после окончания карантина. Деньги поступят автоматически, никакие заявления или дополнительные документы не нужны».

Напомним, по поручению Андрея Воробьёва главы всех муниципалитетов Подмосковья сформировали на местах группы волонтеров, добровольных помощников, которые доставляют на дом пенсионерам и многодетным семьям продуктовые наборы, бесплатные и льготные лекарства. Если такая поддержка нужна, необходимо позвонить по телефону: 8 (498) 6028450

ИСТОЧНИК KP.RU

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