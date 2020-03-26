2020-03-26T11:13:30+03:00
Происшествия

Коронавирус помог задержать 1200 разыскиваемых уголовным розыском

Беглецов, которые подвергли себя самоизоляции, задержали во время совместной операции сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и МВД России
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В ходе межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск" были задействованы 8578 сотрудниковВ ходе межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск" были задействованы 8578 сотрудниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пока некоторые граждане запасались гречкой и туалетной бумагой, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и МВД России провели межгосударственное оперативно-профилактическое мероприятие. Они задержали по домам более 1200 человек, находящихся в розыске, которые из-за угрозы заболеть коронавирусом вернулись домой, чтобы подвергнуть себя самоизоляции. - В период с 18 по 19 марта 2020 года сотрудники ФСИН России приняли участие в проведении первого этапа комплексного межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск", в ходе которого задействовалось 8578 сотрудников, осуществлена проверка 16196 адресов возможного местонахождения разыскиваемых, - сообщает ФСИН России.

И вот посреди пакетов гречки и рулонов туалетной бумаги силовики задержали 1269 лиц, находящихся в розыске, в том числе 1104 осужденных, уклоняющихся от уголовных наказаний, 30 объявленных в межгосударственный розыск и 135 разыскиваемых территориальными органами МВД России.

Среди последних оказалось 123 – скрывшихся от следствия, дознания и суда, а еще 12 – без вести пропавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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