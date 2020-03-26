"Спать приходится на стульях": марокканец, вернувшися в Россию с русской женой и девятимесячным ребёнком, застрял в аэропорту Внуково

Тысячи иностранцев сейчас находятся в аэропортах Москвы. Виной всему пандемия коронавируса, из-за которой отменены авиарейсы. Большинство застрявших в России - это граждане стран СНГ, которые пытаются вернуться на родину. Но есть и те, кого не впускают в Россию. Уже трое суток в аэропорту Внуково находится гражданин Марокко Шахид Мухамед Закирия. В Москву он вместе с русской женой и девятимесячным сыном прилетел 23 марта из Марокко на эвакуационном борту.

По словам Евгении, больше всего муж переживает из-за разлуки с сыном.Фото: семейный архив.

- У мужа паспорт гражданина Марокко, но есть разрешение на временное проживание в России, работа и прописка в Подмосковье. Во время его регистрации на рейс в Марокко, были вопросы, стоит ли его выпускать в Россию. Решение о том , что нельзя разделять семью принял консул, - рассказала "Комсомольской правде " Евгения , жена Шахида.

Сейчас марокканец находится в зоне вылета аэропорта. Спать ему приходится прямо на стульях, из еды только сухие пайки.

- Мне дважды удалось передать ему вещи. Он в жутких условиях находится. Есть единственное кафе, которое уже завтра закроют. Кулер с водой уже сейчас не работает. А еще муж может заразиться коронавирусом от других застрявших пассажиров. У него нет масок и средств гигиены, - рассказала Евгения.

Сколько марокканец пробует в аэропорту никто не знает.Фото: семейный архив.

По словам Евгении, больше всего муж переживает из-за разлуки с сыном. Сколько марокканец пробует в аэропорту никто не знает.

- Мы в тупике. Его не выпускают из аэропорта и нет возможности вернуться на родину, - объяснила Евгения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768675" frameborder="0"></iframe> В аэропортах на несколько суток застряли тысячи гастарбайтеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Люди в обморок падали": в аэропортах Москвы на несколько суток застряли тысячи гастарбайтеров

Эксперты говорят, если бы такое случилось осенью, то Россия получила бы настоящий взрыв (подробности)