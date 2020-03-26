За продуктами - со своей авоськой, в кофейню - с термокружкой

Сортировку домашнего мусора многие дополняют разными лайфхаками для сохранения чистоты в городе. Фишка в том, чтобы не оставлять после себя лишний хлам и не засорять свою квартиру. Иногда новые экологические привычки бывают еще выгодными и модными. Мы собрали самые популярные из них.

Отказ от целлофановых пакетов

Покупатели ходят в магазины с многоразовыми экосумками из ткани, плотной перерабатываемой бумаги или экологичного материала спанбонда. Снова в моде плетеные авоськи а-ля СССР. А еще упаковочные многоразовые мешочки из мелкой сетки. В них удобно складывать, взвешивать и носить, к примеру, фрукты. Эту привычку поддерживают и сами магазины. На кассе тем, кто отказался от пакета, могут добавить баллов на бонусную карту или сразу дать скидку на покупку.

Напитки навынос

Одноразовым пластиковым и бумажным стаканам для кофе и других напитков продвинутые жители предпочитают свою посуду. Навынос в кофейне можно взять тот же американо в свою многоразовую термокружку, термос-стакан или модную складную многоразовую кружку. При этом бариста вам еще и скидку могут оформить - в среднем 10 - 15 процентов. Кстати, трубочки для воды или кофе экоактивисты тоже используют многоразовые, например, металлические, а также из биоразлагаемой бумаги или безглютеновых макарон.

Компост на подоконнике

Некоторые не только сортируют мусор на своей кухне, но еще и сами его перерабатывают. Для этого ставят дома специальный бачок для съестных остатков - вермикомпостер. В нем живут черви, которые питаются очистками и превращают их в удобрения. Конструкцию можно поставить на пол или подвесить к дверце кухонного шкафа, словно мусорную корзину. Или в зависимости от размеров лотка даже поставить на подоконник. Как уверяют производители и пользователи, от компостера нет никакого запаха и других неудобств.

Плохая хорошая вещь

Сервисы по приемке ненужных или испорченных вещей работают в крупных магазинах мебели и одежды, при благотворительных фондах, на интернет-площадках, социальных проектах или ярмарках для обмена. Главное - вещи должны быть чистыми и пригодными для дальнейшего использования. Их отправляют на переработку, в секонд-хенд или превращают в тряпки для уборки. Иногда за сданные старые футболки, брюки и носки можно получить ваучер на скидку примерно до 15 процентов на следующую покупку нарядов или подарочную карту в определенный магазин.

Акция для детей и взрослых

В городских экологических акциях по раздельному сбору мусора участвуют все желающие - от детсадовцев и школьников до пенсионеров. Например, в специальных пунктах сбора в определенные дни можно сдавать использованные батарейки, макулатуру или пластиковые бутылки. А тем, кто ежедневно сортирует домашний мусор, стало проще. Если раньше приходилось собирать и сдавать отдельно пластик, отдельно бумагу и стекло, то теперь все полезное вместе можно быстро и удобно положить в один специальный бак рядом со своим домом.

СОВЕТ ДИЗАЙНЕРА

«Нет места? Это все отговорки!»

Дмитрий Селивёрстов, дизайнер:

- Для начала нужно просто навести в квартире порядок. Часто многие вещи лежат не на своем месте. После этого проще будет найти «площадку» для отсортированного мусора.

Следующий шаг - для сбора вторсырья можно выделить место на кухне. Там проще разделить отходы на нужные и ненужные. Например, принесли из магазина в картонной коробке крупу, пересыпали ее в свою домашнюю тару, а упаковку сложили в специальный контейнер для хранения.

Если позволяет жилплощадь, то складывать отходы можно и на балконе, в прихожей или в кладовке. Особенно если вам так удобнее.

Емкостями для отходов поначалу могут стать обычные картонные коробки или пакеты. Тем более что пакеты компактные, их легко смять и убрать.

Сортировку можно начать с какой-то одной фракции, например с пластиковых бутылок.

Если есть возможность, купите специальные контейнеры для сортировки мусора (цена - в среднем от 800 руб. за 1 шт. до 3000 руб. за систему из 4 баков. - Ред.). Их можно поставить на полу или прикрепить к стене. Туда отдельно кладете, к примеру, бумагу, пластик, батарейки, пищевые отходы. У себя дома использую именно такие емкости и разделяю отходы.

Есть и еще вариант сортировки - выделить для полезного мусора один из кухонных шкафов, например с глубоким большим выдвижным ящиком. Его можно разделить на отсеки для каждой фракции. Ведь когда вы сортируете тару, то промоете ее, высушите, потом это вторсырье чистое, без запаха.

МНЕНИЕ

На полигоны отправится меньше мусора

Жительница района Бирюлево Восточное Елена МОРКОВИНА:

- Почему я должна сортировать мусор? В последнее время я все чаще задавала себе этот вопрос. Ведь есть специальные компании, которые занимаются сбором отходов. Почему не они, а я? Разве это моя обязанность? Но тут узнала, что в год один житель Москвы производит около 370 килограммов мусора! У меня эта цифра с трудом укладывается в голове. Оценили масштабы? А если каждый из нас начнет сортировать, то он уже сможет снизить количество мусора, который будет уходить на полигоны.

СКАЗАНО

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Антон Комолов, радио- и телеведущий:

- Я поддерживаю идею сортировки мусора. У себя дома разделяю вторсырье, пластик, стекло, бумагу и отдельно остальные отходы. Еще нужно, чтобы и мусоровывозящие компании тоже соблюдали правила и не сваливали правильно сортированный мусор на одну свалку. Радует, что в мире открывается все больше перерабатывающих комплексов. Считаю, это важно, поскольку человечество уже по пояс в мусоре, а если ничего не делать, то и по шею можем погрязнуть. Начните с себя, попробуйте сортировать отходы, ведь от нас зависит, в каких городах будут дальше жить наши дети и внуки.

ЦИФРА

60 000 контейнеров установлено в Москве, в том числе для вторсырья