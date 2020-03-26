Нужно сделать первый шаг

- С чего-то надо начинать, поэтому жители сейчас могут учиться разделять мусор пока на две фракции - полезные и смешанные отходы. Причем нужно стараться соблюдать правила сортировки. Попробуйте прежде всего отделить бумагу, пластик и стекло от остального мусора. Это может быть первый шаг. В течение недели сортировки домашних отходов вы увидите, сколько мусора производите. Следующим шагом может стать разумное потребление. В магазин прийти со своей сумкой, на кассе отказаться от пакета, вместо печатных изданий покупать электронные, не пользоваться пластиковыми трубочками для напитков. Мусора точно станет меньше.

МНЕНИЕ

«Всем подъездом собираем использованные батарейки»

Александра Семенова, жительница района Орехово-Борисово Южное:

- Дома сортирую сухие отходы и смешанный мусор в отдельные мешки. Вторсырье выбрасываю во дворе в специальный контейнер. А все остальное - в мусоропровод. Мне это совсем не в тягость. Точно так же делаю на даче всю свою жизнь. А использованные батарейки у нас собирают при выходе из подъезда в отдельную коробку, закрепленную на стене.

ЦИФРА

25% жителей столицы сказали, что уже сортируют отходы

ПРОВЕРКА СЛУХА

Правда ли, что раздельно собранные отходы сбрасывают на полигон?

- Если мусор отсортирован, то захоранивать его на полигоне просто невыгодно, - объясняют в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы. - Компании-перевозчики отходов заинтересованы в качественном вторсырье, поскольку потом они продают его перерабатывающим компаниям. Кроме того, обязательства мусоровывозящих компаний прописаны в госконтрактах, и город контролирует их соблюдение. Все должны соблюдать новые правила, иначе система раздельного сбора отходов не будет работать эффективно.

Более 50% москвичей при голосовании в «Активном гражданине» отвечали, что планируют раздельно собирать отходы, как только во дворе появятся контейнеры для вторсырья.

ЦИФРЫ

В Германии около жилого дома стоит минимум три контейнера - для пищевых отходов, для пластика, пакетов и упаковок и для бумаги и картона. Стеклянные бутылки и банки бросают в отдельные общественные баки на улице. Крупный мусор вроде старого шкафа житель должен за свой счет отвезти на мусоросортировочный комплекс. За неправильную сортировку отходов светит штраф от 30 - 75 евро до 2500 евро.

В Японии жители обязаны раскладывать все вторсырье отдельно, поэтому баков для сортировки может быть до 10 и более. Нарушителям обычно делают замечания соседи. Если это не помогает, тогда по закону злостных противников раздельного сбора мусора могут наказать штрафом до 90 тысяч долларов или даже тюрьмой на срок до пяти лет.

В Москве отходы собирают всего в два бака, и никто не собирается ни штрафовать, ни контролировать жильцов, ни тем более мусоропроводы заваривать. Все построено на сознательности и доброй воле москвичей.