2020-03-26T14:45:02+03:00
Происшествия

После закрытия спортивных залов в Москве похитили тренажер за 1,5 млн рублей

Вор вынес технику из элитного фитнес-клуба
Иван РУНЕВ
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Ограбление произошло практически сразу после сообщений о том, что в Москве закрываются все фитнес-клубы и спортзалыОграбление произошло практически сразу после сообщений о том, что в Москве закрываются все фитнес-клубы и спортзалыФото: Алена МАРТЫНОВА
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Вечером, 25 марта, в полицию обратился начальник охраны одного из элитных фитнес-клубов Москвы. Мужчина сообщил правоохранителям, что из тренажерного зала на улице Маршала Рыбалко неизвестные похитили кардио тренажер фирмы «Perco» стоимостью 1 500 000 рублей. Примечательно, что ограбление произошло практически сразу после сообщений о том, что в Москве закрываются все фитнес-клубы и спортзалы, а гражданам следует оставаться дома и заниматься в своих четырех стенах.

- Кража произошла в период с 18 по 25 марта, когда фитнес-клуб был закрыт в связи с ограничением деятельности спортивных организаций и тренажерных залов. Благо, помещение организации оборудовано камерами наблюдения. Видеозапись изъята и в настоящий момент исследуется оперативниками, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку. Оперативникам предстоит установить вора-спортсмена, который, вероятно, не смог совладать с мыслью, что «качалочка» теперь закрыта и решил устроить себе фитнес-зал дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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