Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 58 миллионов рублей

Курьезный случай произошел накануне в московском аэропорту "Шереметьево". Кейс с двумя слитками золота был утерян при погрузке в самолет, который должен был доставить драгоценный металл из России в Лондон. Рабочие, занимавшиеся погрузкой попросту выронили кейс и не заметили его отсутствия. Какого же было удивление других сотрудников зоны погрузки, которые совершенно случайно, прогуливаясь по территории, обнаружили на земле целое состояние компактно оформленное в 2 слитка золота.

«Обнаружившие золотые слитки в зоне погрузки сотрудники аэропорта Шереметьево сразу же обратились в полицию, чтобы зафиксировать произошедший инцидент. В ходе проверки было установлено, что золотые слитки принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов. Груз должен был отправиться из Москвы в Лондон. Каким образом особо ценный груз, стоимостью 57 900 000 рублей, оказался практически на тротуаре - будем выяснять.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Оперативники устанавливают ответственных за такое халатное обращение с грузами.

В настоящее время полицией проводится проверка. Оперативники устанавливают ответственных за такое халатное обращение с грузами. На данный момент можно с уверенностью предположить только то, что это была самая дорогостоящая потеря совершенная пока не установленным грузчиком Шереметьево.