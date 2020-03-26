2020-03-26T17:09:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Аферисты дурят пенсионеров на выплатах из-за коронавируса

У пожилых людей пытаются узнать их личные данные
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
У пожилых людей пытаются узнать их личные данныеУ пожилых людей пытаются узнать их личные данныеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Столичным пенсионерам, сидящим в самоизоляции из-за коронавируса, начали перечислять «карантинную» выплату.

Напомним, с 26 марта по указу мэра Сергея Собянина москвичи старше 65 лет, а также страдающие хроническими болезнями должны оставаться дома. Для поддержки пожилых людей им решили выплатить из городского бюджета разовую компенсацию в 4 тысячи рублей. Первые 2 тысячи рублей уже начали перечислять автоматически на банковские счета пенсионеров вместе с социальными пособиями. Остаток дадут после 12 апреля и только тем, кто честно соблюдал домашний режим в квартире в Москве или за городом на даче. Полиция уже проводит воспитательные беседы с «прогульщиками», если заметит их на улице во время карантина.

Но мошенники не дремлют. Они звонят пожилым людям на мобильники и домашние телефоны и требуют назвать данные банковских карточек якобы для перечисления «карантинной» выплаты.

«Никуда не нужно идти и никому не нужно предоставлять свои персональные данные и реквизиты банковского счета, - предупредили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы. - Если вам звонят неизвестные люди, представляются сотрудниками соцзащиты или банка и просят назвать номер счета для перечисления 2 тысяч рублей - это мошенники! Если соцзащита пока не перечисляет пенсионеру выплату, значит, у нас нет сведений о реквизитах счета пенсионера.

Для таких жителей выплата будет оформляться индивидуально в колл-центре. Чтобы ее оформить, нужно позвонить на «горячую линию» - (495) 870-45-09 и оставить свои контакты. Подчеркиваем, личного обращения не требуется! После звонка с пенсионером свяжутся сотрудники районного отдела соцзащиты по месту жительства, и все оформят дистанционно».

Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самоизоляция пожилых людей в Москве из-за коронавируса: Продукты и лекарства на дом, денежная компенсация на карту и помощь волонтеров

В столице действуют новые ограничения для защиты людей старше 65 лет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Меры безопасности в период коронавируса: как себя вести, чтобы не заразиться
О каких рекомендациях врачей говорил сегодня президент, выступая с обращением к народу? Мы составили короткий список мер безопасности в период коронавируса, про которые должен знать каждый
Новости 24
Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился почти на 40%
В Москве более полутора миллионов пенсионеров получили выплаты в связи с карантином
Погода в Москве на 26 марта 2020 года: температура поднимется до +13 градусов
В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ
Пассажиропоток в подмосковном транспорте снизился на четверть
Собянин распорядился временно закрыть все культурно-досуговые учреждения
В московском СИЗО могут запретить передачу посылок из-за карантина
Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся на дачах пенсионерам
По эскизам кадетов ко Дню Росгвардии выпущены открытки
Москвичи смогут пожаловаться на «дикие» стоянки
Погода в Москве на 25 марта 2020 года: без осадков и +9 градусов
Предприниматели Москвы получат отсрочки по налогам и арендной плате
Электричка насмерть сбила женщину в Москве
Памятки о коронавирусе разместили в электричках Москвы и Подмосковья
РИАМО запустило спецпроект по коронавирусу
Собянин открыл в ГКБ №67 отделение для пациентов с коронавирусом
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности
Подробности тройного убийства Москве: погибший тесть ранее предотвратил авиакатастрофу
В Москве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона
Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава в Москве из-за коронавируса
Собянин: соцработники помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств
В Москве пьяный мужчина учил сына стрелять из автомата на балконе многоэтажки
Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом
Погода в Москве на 21 марта 2020 года: дневная температура опустится до нуля