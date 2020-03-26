Аферисты дурят пенсионеров на выплатах из-за коронавируса

Столичным пенсионерам, сидящим в самоизоляции из-за коронавируса, начали перечислять «карантинную» выплату.

Напомним, с 26 марта по указу мэра Сергея Собянина москвичи старше 65 лет, а также страдающие хроническими болезнями должны оставаться дома. Для поддержки пожилых людей им решили выплатить из городского бюджета разовую компенсацию в 4 тысячи рублей. Первые 2 тысячи рублей уже начали перечислять автоматически на банковские счета пенсионеров вместе с социальными пособиями. Остаток дадут после 12 апреля и только тем, кто честно соблюдал домашний режим в квартире в Москве или за городом на даче. Полиция уже проводит воспитательные беседы с «прогульщиками», если заметит их на улице во время карантина.

Но мошенники не дремлют. Они звонят пожилым людям на мобильники и домашние телефоны и требуют назвать данные банковских карточек якобы для перечисления «карантинной» выплаты.

«Никуда не нужно идти и никому не нужно предоставлять свои персональные данные и реквизиты банковского счета, - предупредили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы. - Если вам звонят неизвестные люди, представляются сотрудниками соцзащиты или банка и просят назвать номер счета для перечисления 2 тысяч рублей - это мошенники! Если соцзащита пока не перечисляет пенсионеру выплату, значит, у нас нет сведений о реквизитах счета пенсионера.

Для таких жителей выплата будет оформляться индивидуально в колл-центре. Чтобы ее оформить, нужно позвонить на «горячую линию» - (495) 870-45-09 и оставить свои контакты. Подчеркиваем, личного обращения не требуется! После звонка с пенсионером свяжутся сотрудники районного отдела соцзащиты по месту жительства, и все оформят дистанционно».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

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