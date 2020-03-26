2020-03-26T17:57:44+03:00
Происшествия

«Жена вышла из дома всего на час!»: в Подмосковье во время пожара погибла двухлетняя девочка

Многодетная семья таджиков снимала в аренду деревянный дом с печкой. Трое девочек сумели спастись
Анастасия ВАРДАНЯН
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По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, либо несоблюдение мер пожарной безопасности при использовании печного оборудованияПо предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, либо несоблюдение мер пожарной безопасности при использовании печного оборудованияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Почему четверо детей вечером оказались дома одни, сейчас выясняют следователи. Пожар в доме многодетной семьи граждан Таджикистана, расположенном в подмосковной Истре, вспыхнул в девятом часу вечера среды, 25 марта. В этот момент в доме находись четверо девочек. Младшая, двухлетняя малышка, погибла. Трое девочек, 11, 10 и 9 лет сумели спастись.

Следователи уже опросили их отца. По его словам, жена отлучилась из дома всего на час. При этом младшую дочку женщина уложила спасть. В тот вечер многодетная мама решила зайти на работу к мужу. Домой они вернулись в тот момент, когда дом уже был охвачен огнем.

- Трое старших девочек сами выбежали на улицу. Когда родители пришли, огнем был охвачен весь дом. Они понимали, что внутри младшая из дочек, но уже ничего не могли сделать, - рассказала «КП» соседка семьи Диана Широбокова.

Многодетную мать в шоковом состоянии с места пожара увезли в больницу. Трое девочек с ожогами тоже госпитализированы. По словам соседей, женщина нигде не работала и занималась с детьми. Жили на скромную зарплату отца, который подрабатывал грузчиком в магазине.

- Они снимали этот дом. Это скорее даже дача: деревянная крошечная постройка. Внутри была печка, - продолжила рассказ соседка семьи.

Возможно, именно из-за печки случился пожар.

- По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, либо несоблюдение мер пожарной безопасности при использовании печного оборудования, - сообщила «Комсомолке» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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