2020-03-26T19:13:46+03:00
Общество

Закрытие ресторанов в Москве из-за коронавируса: пиццу и роллы будут доставлять домой

Но некоторые заведения проведут дезинфекцию и распустят персонал
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments5
Столичные кафе и рестораны уповают на доставку блюд в условиях карантина.Столичные кафе и рестораны уповают на доставку блюд в условиях карантина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В столице еще вчера можно было поужинать в ресторане, теперь сотрудники заведений быстро проводят дезинфекцию и принимают решение: заниматься доставкой еды или уйти на каникулы. А все потому, что в городе приняты дополнительные меры с 28 марта по 5 апреля по борьбе с распространение коронавирусной инфекции.

- Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Многие рестораны уже наладили доставку еды москвичам, предоставляют скидки. Но не все рестораны готовят блюда, которые можно доставить. Здесь ситуация драматичнее – придется закрываться.

- У многих ресторанов была собственная доставка, они были ориентированы и создавали блюда, которые реально транспортировать. В других же ресторанах готовили только то, что подается сразу же клиенту, и тут сложность - доставку не организуешь. Рестораторы уже столкнулись с проблемой: службы доставки подняли цены на свои услуги, - рассказывает Игорь Бухаров, глава Федерации рестораторов и отельеров России.

Задолго до официального закрытия ресторанов, перестал работать с 16 марта бар и ресторан "Стрелка", на карантин с 23 марта ушли ресторан "LavkaLavka" на Петровке, бургерная "FamilyFarmBurger" в "Авиапарке" и "Herbarium polugar bar" на Петровке.

Меры профилактики вирусных инфекций.

- Мы закроем рестораны. Доставку организовывать не будем. Кухня у нашего ресторана, как и у большинства ресторанов, слишком сложная для доставки. Это гастрономия – она и не подлежит доставке. Привезти домой смогут пиццу, суши, простые обеды или бургеры. Скажу, что для большинства ресторанов доставка не актуальна, - рассказал «КП» Сергей Миронов, основатель ресторана Мясо&Рыба.

- Планируете открыться 5 апреля, если ограничения будут сняты? – уточняю.

- Очень сложный вопрос, потому что закрытие ресторана – это дорогостоящая процедура. Много продуктов, от которых надо каким-то способом избавиться, выбросить, утилизировать, а это большие деньги. Еще и заготовки, которые надо использовать в течение нескольких дней по санитарным нормам. И, если с 5-го числа открываться, то по идее с 3-го числа нужно завезти продукты. А вдруг не откроют? Все закупки будут зря. Мы хотим все же дождаться 5 апреля и понять, что будет дальше.

Рестораны и кафе в фудмолле "Депо" на Лесной улице перейдут на доставку.

- Все рестораны и кафе прекратят работать с 26 марта, в связи с введенными мерами в Москве, но они будут осуществлять доставку еды. Также можно будет прийти и забрать заказы самостоятельно, но кушать на территории "Депо" нельзя. А вот рынок будет работать - продажа сыров, овощей и хлеба продолжится, - рассказал "КП" Алексей Васильчук, сооснователь фудмолла "Депо".

Продолжат доставку еды рестораны Burger Нeroes и "Чайхона 1", "Dr.Живаго" и "Кафе Пушкин". Закрывается большая сеть "Макдональдс", но бургеры и картошку фри можно будет заказать на дом.

- Как разноообразить обеды? Привезем сандвичи вам домой, иы осуществлем бесконтакную доставку - это безопасно, - рассказали в "Макдональдсе".

- Мы продолжим доставлять вкусные завтраки, а также обеды и ужины, - рассказали в "Шоколаднице".

- Доставка из наших ресторанов будет. К тому же до 29 марта у нас продолжается благотворительный марафон "Старость в радость" - нужно купить наши легендарные эклеры, а все средства пойдут в фонд помощи старшему поколению, - рассказали в "Кофемании".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился почти на 40%
В Москве более полутора миллионов пенсионеров получили выплаты в связи с карантином
Погода в Москве на 26 марта 2020 года: температура поднимется до +13 градусов
В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ
Пассажиропоток в подмосковном транспорте снизился на четверть
Собянин распорядился временно закрыть все культурно-досуговые учреждения
В московском СИЗО могут запретить передачу посылок из-за карантина
Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся на дачах пенсионерам
По эскизам кадетов ко Дню Росгвардии выпущены открытки
Москвичи смогут пожаловаться на «дикие» стоянки
Погода в Москве на 25 марта 2020 года: без осадков и +9 градусов
Предприниматели Москвы получат отсрочки по налогам и арендной плате
Электричка насмерть сбила женщину в Москве
Памятки о коронавирусе разместили в электричках Москвы и Подмосковья
РИАМО запустило спецпроект по коронавирусу
Собянин открыл в ГКБ №67 отделение для пациентов с коронавирусом
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности
Подробности тройного убийства Москве: погибший тесть ранее предотвратил авиакатастрофу
В Москве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона
Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава в Москве из-за коронавируса
Собянин: соцработники помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств
В Москве пьяный мужчина учил сына стрелять из автомата на балконе многоэтажки
Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом
Погода в Москве на 21 марта 2020 года: дневная температура опустится до нуля