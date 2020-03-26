Закрытие ресторанов в Москве из-за коронавируса: пиццу и роллы будут доставлять домой

В столице еще вчера можно было поужинать в ресторане, теперь сотрудники заведений быстро проводят дезинфекцию и принимают решение: заниматься доставкой еды или уйти на каникулы. А все потому, что в городе приняты дополнительные меры с 28 марта по 5 апреля по борьбе с распространение коронавирусной инфекции.

- Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Многие рестораны уже наладили доставку еды москвичам, предоставляют скидки. Но не все рестораны готовят блюда, которые можно доставить. Здесь ситуация драматичнее – придется закрываться.

- У многих ресторанов была собственная доставка, они были ориентированы и создавали блюда, которые реально транспортировать. В других же ресторанах готовили только то, что подается сразу же клиенту, и тут сложность - доставку не организуешь. Рестораторы уже столкнулись с проблемой: службы доставки подняли цены на свои услуги, - рассказывает Игорь Бухаров, глава Федерации рестораторов и отельеров России.

Задолго до официального закрытия ресторанов, перестал работать с 16 марта бар и ресторан "Стрелка", на карантин с 23 марта ушли ресторан "LavkaLavka" на Петровке, бургерная "FamilyFarmBurger" в "Авиапарке" и "Herbarium polugar bar" на Петровке.

Меры профилактики вирусных инфекций.

- Мы закроем рестораны. Доставку организовывать не будем. Кухня у нашего ресторана, как и у большинства ресторанов, слишком сложная для доставки. Это гастрономия – она и не подлежит доставке. Привезти домой смогут пиццу, суши, простые обеды или бургеры. Скажу, что для большинства ресторанов доставка не актуальна, - рассказал «КП» Сергей Миронов, основатель ресторана Мясо&Рыба.

- Планируете открыться 5 апреля, если ограничения будут сняты? – уточняю.

- Очень сложный вопрос, потому что закрытие ресторана – это дорогостоящая процедура. Много продуктов, от которых надо каким-то способом избавиться, выбросить, утилизировать, а это большие деньги. Еще и заготовки, которые надо использовать в течение нескольких дней по санитарным нормам. И, если с 5-го числа открываться, то по идее с 3-го числа нужно завезти продукты. А вдруг не откроют? Все закупки будут зря. Мы хотим все же дождаться 5 апреля и понять, что будет дальше.

Рестораны и кафе в фудмолле "Депо" на Лесной улице перейдут на доставку.

- Все рестораны и кафе прекратят работать с 26 марта, в связи с введенными мерами в Москве, но они будут осуществлять доставку еды. Также можно будет прийти и забрать заказы самостоятельно, но кушать на территории "Депо" нельзя. А вот рынок будет работать - продажа сыров, овощей и хлеба продолжится, - рассказал "КП" Алексей Васильчук, сооснователь фудмолла "Депо".

Продолжат доставку еды рестораны Burger Нeroes и "Чайхона 1", "Dr.Живаго" и "Кафе Пушкин". Закрывается большая сеть "Макдональдс", но бургеры и картошку фри можно будет заказать на дом.

- Как разноообразить обеды? Привезем сандвичи вам домой, иы осуществлем бесконтакную доставку - это безопасно, - рассказали в "Макдональдсе".

- Мы продолжим доставлять вкусные завтраки, а также обеды и ужины, - рассказали в "Шоколаднице".

- Доставка из наших ресторанов будет. К тому же до 29 марта у нас продолжается благотворительный марафон "Старость в радость" - нужно купить наши легендарные эклеры, а все средства пойдут в фонд помощи старшему поколению, - рассказали в "Кофемании".

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