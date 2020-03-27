2020-03-27T14:16:22+03:00
Общество

В Москве открылись 82 ярмарки выходного дня

Торговля началась на неделю раньше из-за теплой погоды
Светлана ВОЛКОВА
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Москвичи смогут купить качественные и доступные продукты у отечественных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйствМосквичи смогут купить качественные и доступные продукты у отечественных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйствФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус хотя и наступает, но от своих традиций москвичи все же не отказываются. Одна из них - ярмарки выходного дня с овощами, фруктами, мясом, молоком, сырами, мёдом и хлебом.

27 марта они вновь открылись по всей столице после зимы. В этом году и особых холодов не было, поэтому ярмарки решили запустить на неделю раньше, чем планировалось. Уж очень весенняя погода хороша!

- Москвичи смогут купить качественные и доступные продукты у отечественных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств, - сказал министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. - Работу возобновили 82 площадки ярмарок выходного дня всего на 2044 места. Из-за угрозы распространения в Москве новой коронавирусной инфекции на ярмарках выходного дня приняты необходимые меры по усилению санитарно-эпидемиологического контроля и дезинфекции согласно предписанию руководителя столичного управления Роспотребнадзора.

ВСЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ

На всех площадках каждый день проводится уборка с дезинфекцией как в торговой зоне, так и вокруг неё. Кроме того, не меньше трёх раз в день дезраствором протираются прилавки, весы, витрины, то есть все, что находится на уличном базарчике. Каждый продавец обязан пользоваться антисептиком для гигиенической обработки рук. Ежедневно утром и вечером у всех торговцев измеряют температуру. На информационных стендах также развешаны памятки по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Для контроля за ситуацией с опасным вирусом на ярмарках создан единый оперативный штаб с «горячей линией» (499) 128-76-37.

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Первая торговая сессия ярмарок пройдет в Москве по 28 июня. Как обычно, продавцы получают свои места бесплатно. Больше всего ярмарок открылось в Южном и Юго-Западном округах - по 11 площадок в каждом. Самый большой рынок на 90 торговых мест - в районе Строгино на северо-западе столицы.

Впервые по просьбам жителей появились ярмарки по 12 новым адресам:

- ул. 1905 года, вл. 4 (ЦАО);

- ул. Грузинский вал, вл. 11 (ЦАО);

- ул. Скаковая, вл. 19 (САО);

- ул. Ростокинская, вл. 9 (СВАО);

- Волгоградский пр-т, вл. 73 (ЮВАО);

- ул. Южнопортовая, вл. 14-16 (ЮВАО);

- ул. Перерва, вл. 8, стр. 1 (ЮВАО);

- Коломенский пр-д, вл. 10 (ЮАО);

- ул. Азовская, вл. 24 (ЮЗАО);

- Нахимовский пр-кт, вл. 11, корп. 2 (ЮЗАО);

- ул. Никулинская, вл. 21 (ЗАО);

- около ст. м. «Саларьево» (Новая Москва).

КОГДА РАБОТАЮТ

В этом году ярмарки выходного дня будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8.00 до 21.00. Такой режим выбрали москвичи во время голосования на «Активном гражданине». Лишь для трёх мини-рынков график сократили. Два дня в неделю - только по субботам и воскресеньям - торговцы ждут покупателей на улице Щепкина, вл. 47, стр. 1-2 и на улице Грузинский вал, вл. 11 (оба адреса в Центральном округе), а также в 1-м Донском проезде в Южном округе.

Полный список адресов - на сайте.

ТОВАРЫ ПРОВЕРЯЮТ

Заявки для участия в ярмарках могут подавать владельцы фермерских и личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Всего сейчас поступило более 7,7 тысяч заявок. Из них отобрали 2044 участников. Свои товары в столицу привезли порядка 40 регионов страны, в основном из областей Центрального федерального округа.

«Вся продукция перед продажей проходит необходимый контроль, - уточнили в Департаменте торговли и услуг Москвы. - Фермерские товары проверяют на соответствие нормам качества и безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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