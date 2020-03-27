2020-03-27T20:16:07+03:00
Общество

Пассажиров мало: Шереметьево с 1 апреля закрывает на карантин терминал D

В связи с этим рейсы по России перевели в терминал В
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Здание терминала D аэропорта Шереметьево.Здание терминала D аэропорта Шереметьево.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Международном аэропорту "Шереметьево" с 1 апреля временно закрывается терминал D.

- Данная мера принята с учетом сокращения пассажиропотока и введения дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок, - объяснили в дирекции по связям с общественностью Международного аэропорта "Шереметьево".

Кстати, международные рейсы (вылет и прилет) будут выполняться из терминала F.

Конкретно

Внутренние рейсы следующих авиакомпаний по указанных маршрутам переводятся из терминала D в терминал В:

- а/к "Россия" - Сочи, Краснодар, Оренбург, Симферополь, Минводы, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Магадан;

- а/к "Икар" - Хабаровск, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Благовещенск, Симферополь, Новосибирск, Орск, Самара;

- а/к "Северный ветер" - Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Минводы, Пермь, Калининград, Сочи, Уфа, Новосибирск, Хабаровск, Магнитогорск, Оренбург, Горно-Алтайск, Грозный, Краснодар, Нижнекамск, Новокузнецк, Нижний Новгород;

- а/к "Северсталь" - Череповец, Апатиты, Ухта;

- а/к "Уральские авиалинии" - Симферополь, Екатеринбург;

- а/к "Ямал"- Салехард.

Важно

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра аэропорта "Шереметьево": +7 495 578 65 65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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