2020-03-28T11:08:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачам старше 65 лет в Москве не будут блокировать льготные проездные

Данная мера не касается стоматологов [видео]
Андрей АБРАМОВ
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В Москве врачам старше 65 лет не будут закрывать транспортные карты.В Москве врачам старше 65 лет не будут закрывать транспортные карты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Оперштаб Москвы по коронавирусу 28 марта сообщил, что врачам старше 65 лет не будут закрывать транспортные карты. Но лишь тем, у кого нет хронических заболеваний. Ранее было объявлено, что всем столичным пенсионерами заблокируют возможность льготного проезда.

— Для работников системы здравоохранения старше 65 лет сохраняется действие социальной карты москвича для бесплатного проезда, — гласит указ мэра Москвы Сергея Собянина.

В оперштабе уточнили, что базу врачей уже передали в нужную инстанцию. При этом, в общем правиле есть исключения. Сохранение льготного проезда не применяется к работникам стоматологических клиник.

КСТАТИ

Меры профилактики вирусных инфекций.

Для кого еще отменили бесплатный проезд

Социальной карты лишили учащихся школ с 5 класса, студентов колледжей и вузов. Транспортное приложение соцкарты москвича у молодых людей временно заблокировано. Внесенные на карту деньги не пропадут. Их перенесут на более поздний срок.

— Школы закрыты для уменьшения контактов учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу. Даже для самих молодых людей это не так опасно, как для их родителей, бабушек и дедушек, — гласит сообщение оперштаба Москвы.

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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