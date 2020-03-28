По поручению губернатора в Подмосковье каждый день дезинфицируют 130 тысяч подъездов

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва еще с 16 марта начали проводить дезинфекцию подъездов жилых домов. С тех пор управляющие компании делают это каждый день - чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. В Подмосковье, напомним, насчитывается 54 тысячи многоквартирных домов и 130 тысяч подъездов.

«По рекомендации Роспотребнадзора подъезды дезинфицируются специальными средствами, содержащими хлор или спирт, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. - Обрабатываются панели домофонов и кодовых замков, входные группы, холлы первых этажей, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки, стены, лестничные перила и вентиляционные решетки».

Стоит отметить, что с самих жителей дополнительная плата за дезинфекцию не взимается.

«Все работы выполняются за счет средств на содержание общего имущества в МКД», - говорится в сообщении.

Контроль за выполненными работами ведется через специальное приложение, все управляющие компании каждый день присылают сюда фотоотчет о проделанной работе. При этом есть контроль и со стороны жильцов домов - если где-либо дезинфекция не проводится, граждане могут немедленно сообщить об этом в Единую диспетчерскую службу (eds.mosreg.ru), местную администрацию или в территориальный отдел ГЖИ (gzhi.mosreg.ru).

«Кроме того, создан оперативный штаб для контроля за соблюдением управляющими организациями графиков дезинфекции подъездов, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. - Эта работа ведется совместно с Ассоциацией председателей советов МКД и органами местного самоуправления».