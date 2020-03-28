Коронавирус в Москве, последние новости на 28 марта 2020: новая жертва инфекции подхватила болезнь в общественном месте, а москвичи отмечают начало карантина шашлыками

28 марта оперштаб Москвы сообщил, что в Москве зарегистрировано 114 новых заболевших коронавирусом. Анализы показали положительный результат на COVID-2019. Таким образом число заболевших жителей столицы выросло до 817 человек. Все они под наблюдением медиков в инфекционных боксах.

Стало известно о пятой жертве «азиатской чумы». Ей было 69 лет. Преподавала в медицинском вузе и была врачом-эпидемиологом. Немаловажно, что вирус она, вероятно, подхватила в общественном месте.

Погибшая могла быть супругой ученого с мировым именем, который сейчас наблюдается в Коммунарке. Диагноз у него пока не подтвержден.

Тем временем из московских больниц выписали еще десять пациентов. Ранее у всех них подтвердился COVID-2019. Сейчас они абсолютно здоровы. Повторные тесты показали отрицательный результат. Но некоторых из исцелившихся продолжат наблюдать врачи. Всего же в Москве 28 выздоровевших.

Во многих ТРК сейчас такие баррикадыФото: Андрей АБРАМОВ

Коммунальщики начали намывать улицы после зимнего сезона. Мегаполис ждут четыре масштабные уборки с шампунем. Кроме того, в этом году будут дезинфицировать тротуары, парковки и межквартальные проезды. Отдельное внимание подъездам, где жили заболевшие. Их также обработают.

Пожилым людям рекомендовали остаться дома. Даже заблокировали их проездные. Но как быть с медиками? Среди врачей немало людей 65+. Указом Сергея Собянина соцкарты работников здравоохранения не стали закрывать. Не повезло лишь одной категории врачей.

Тем, кто пользуется пригородными электричками и МЦД, следует учесть, что поезда меняют расписание. А еще немного поменяли механизм работы абонемента выходного дня. Более подробную информацию можно прочитать здесь.

Также kp.ru стало известно, что в больницу в Коммунарке попал раввин московской синагоги Ицхак Коган. Он в тяжелом состоянии, но врачи пока не подтверждают диагноз.

Еще один известный пациент инфекционной клиники — миллиардер Игорь Сосин. Олигарх известен как поклонник жизни на широкую ногу. А еще его близкие оказались замешаны в криминальных историях: сын Сосина задушил мать, а его охранники побили рэп-исполнителя Гуфа.

Зоомагазины работают, но продавцы просят покупателей быть внимательнымиФото: Андрей АБРАМОВ

Корреспонденты «Комсомольской правды» в первый день карантина рискнули выбраться на улицу. Но ненадолго и строго по служебной необходимости! Мы посмотрели, что происходит в столичных парках. Оказалось, что некоторые и не думали сидеть дома. Люди жарят шашлыки и закупаются спиртным. А вот магазины и рестораны действительно остановили работу.

Кроме того, мы подготовили несколько полезных вариантов досуга на время карантина для детей. А вот здесь рассказываем про еще одно интересное занятие для всей семьи.