Час Земли-2020 в Москве: в столице погасли огни Кремля и подсветка ГУМа

Акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы, в этом году состоялась 28 марта. В этот день на всей планете на один час принято выключать свет. Цель флешмоба - привлечение внимания к экологическим проблемам нашего мира.

Международная акция стала ежегодным событием и для российской столицы. Во благо Земли было принято решение отключить подсветку самых известных строений, достопримечательностей и памятников. В Москве световое оформление отключили более двух тысяч зданий - свет погас в Кремле и Доме правительства, на здании ГУМа и даже на некоторых отелях.

Кремль и Дом правительства отключили подсветку в Час ЗемлиФото: Агентство городских новостей "Москва"

В Москве в рамках акции «Час Земли» отключили световое оформление более двух тысяч зданийФото: Агентство городских новостей "Москва"

Акция «Час Земли» ежегодно проходит по всему мируФото: Агентство городских новостей "Москва"

На десятках тысяч известных зданий гасят подсветку в знак неравнодушия к будущему планетыФото: Агентство городских новостей "Москва"

В нашей стране «Час Земли» прошел уже в 12-й разФото: Агентство городских новостей "Москва"

Миллионы людей по всему миру каждый год в одно и то же время отключают электричествоФото: Агентство городских новостей "Москва"

Подсветка осталась лишь у штандарта президента на первом корпусе и у флага России на здании правительства. Валерий Шарифулин/ТАСС

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Сайт kp.ru вел прямую трансляцию масштабного экологического флешмоба с улиц Москвы

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