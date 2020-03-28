2020-03-28T22:55:15+03:00
Общество

Час Земли-2020 в Москве: в столице погасли огни Кремля и подсветка ГУМа

Масштабный экологический флешмоб призывает людей к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты [фото, видео]
Юлия Кекова
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Кремль участвует в акции Час Земли с 2013 года по указу президента РФ Владимира Путина.Кремль участвует в акции Час Земли с 2013 года по указу президента РФ Владимира Путина.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы, в этом году состоялась 28 марта. В этот день на всей планете на один час принято выключать свет. Цель флешмоба - привлечение внимания к экологическим проблемам нашего мира.

Международная акция стала ежегодным событием и для российской столицы. Во благо Земли было принято решение отключить подсветку самых известных строений, достопримечательностей и памятников. В Москве световое оформление отключили более двух тысяч зданий - свет погас в Кремле и Доме правительства, на здании ГУМа и даже на некоторых отелях.

Кремль и Дом правительства отключили подсветку в Час Земли Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Кремль и Дом правительства отключили подсветку в Час ЗемлиФото: Агентство городских новостей "Москва"

В Москве в рамках акции «Час Земли» отключили световое оформление более двух тысяч зданий Фото: Агентство городских новостей "Москва"

В Москве в рамках акции «Час Земли» отключили световое оформление более двух тысяч зданийФото: Агентство городских новостей "Москва"

Акция «Час Земли» ежегодно проходит по всему миру Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Акция «Час Земли» ежегодно проходит по всему мируФото: Агентство городских новостей "Москва"

На десятках тысяч известных зданий гасят подсветку в знак неравнодушия к будущему планеты Фото: Агентство городских новостей "Москва"

На десятках тысяч известных зданий гасят подсветку в знак неравнодушия к будущему планетыФото: Агентство городских новостей "Москва"

В нашей стране «Час Земли» прошел уже в 12-й раз Фото: Агентство городских новостей "Москва"

В нашей стране «Час Земли» прошел уже в 12-й разФото: Агентство городских новостей "Москва"

Миллионы людей по всему миру каждый год в одно и то же время отключают электричество Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Миллионы людей по всему миру каждый год в одно и то же время отключают электричествоФото: Агентство городских новостей "Москва"

Подсветка осталась лишь у штандарта президента на первом корпусе и у флага России на здании правительства. Валерий Шарифулин/ТАСС

Подсветка осталась лишь у штандарта президента на первом корпусе и у флага России на здании правительства. Валерий Шарифулин/ТАСС

Час Земли в Москве.

Сайт kp.ru вел прямую трансляцию масштабного экологического флешмоба с улиц Москвы

КСТАТИ

Час Земли в Москве 2020: 60 минут без света и масштабный флешмоб

В 2020 году в Москве уже традиционно пройдет международная экологическая акция Час Земли. Масштабное экособытие, призывает всех людей к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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