Количество звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 миллиона в сутки

На горячую линию по коронавирусу поступает около 1 млн звонков в сутки. Количество людей, которые хотят узнать ответы на непростые вопросы, становится больше. Операторы пытаются успеть ответить всем. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".

- Сейчас он (поток) достигает миллиона звонков в сутки, - сказал Сергей Собянин. - Скажу сразу, не всем удается ответить, но я убежден, мы со всеми поговорим и всем разъясним

Когда горячую линию только-только открыли, по словам мэра города, на линию поступало по 5000-6000 звонков. В колл-центр звонили люди, приехавшие из заграницы (из стран со сложной эпидемиологической ситуацией). Их интересовали вопросы, связанные с самоизоляцией, порядком получения больничных листов.

- После того, как мы приняли решение о переводе на домашний режим москвичей старшего поколения, очень много звонков, связанных с доставкой лекарств, льготных лекарств, питания, социального обслуживания, - сказал мэр столицы.

Напомним, 26 марта в столице открыли второй колл-центр по обращению граждан по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Он находится в школе № 548 по проспекте Лихачева на ЗИЛе. Основная задача нового колл-центра - не только регистрация и выдача больничных листов москвичам, но и оказание социальной помощи москвичам. Всего на звонки горячей линии отвечает 370 операторов - все они сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Прием звонков идет в двух колл-центрах: на Ходынском бульваре и на ЗИЛе, но на один номер телефона +7-495-870-45-09. Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 21.00. Операторы работают посменно в режиме 2/2.

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