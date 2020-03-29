2020-03-29T10:42:43+03:00
Общество

Как будут работать в Москве школы и детсады с 30 марта по 3 апреля

Отменят проведение дистанционных уроков и не будут задавать домашние задания
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В детских садах организуют маленькие дежурные группыВ детских садах организуют маленькие дежурные группыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Москве с 30 марта по 3 апреля отменят проведение дистанционных уроков для московских школьников, а также детям не будут задавать домашние задания. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

В московские школы и гимназии смогут попасть только сотрудники и то не все. Зайти в учебные учреждения смогут только те сотрудники, чье присутствие необходимо для бесперебойной работы.

В детских садах организуют маленькие дежурные группы, в которые примут не более 12 детей. Речь о дошкольниках, чьи родители вынуждены работают на следующей неделе - это медики, сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов.

- Такие же группы откроют в школах для учащихся с первого по четвертый класс. Учителя будут проводить развивающие занятия и консультации по предметам, - рассказали в мэрии Москвы.

В этих учреждениях будут регулярно будут проводить уборку и проветривание, а также использовать безопасные бактерицидные лампы закрытого типа. Всем детям и сотрудникам ежедневно будут измерять температуру.

Но и те дети, которые останутся дома, также смогут провести с пользой свободное время. В мэрии Москвы рассказали, что для детей организуют в дистанционной форме дополнительные досуговые и развивающие занятия. Обещают им научные лекции, виртуальные экскурсии, показы спектаклей и опер.

Напомним, что дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране. Людей просят остаться дома, чтобы увеличить эффект в борьбе с коронавирусной инфекцией. Горожане старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.

КСТАТИ

Как развлечь детей:

- в эфире Московского образовательного телеканала всю неделю с 9.00 до 13.00 будет идти программа "Интересный день", в которой покажут мастер-классы и занимательные занятия, проведут телевикторины, а для самых маленьких покажут любимые мультфильмы;

- можно воспользоваться полезными ресурсами на портале. Здесь есть архивные уроки по различным предметам, онлайн-кружки, задания для олимпиадной подготовки школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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