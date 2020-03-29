В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом
В столице скончался пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса. Врачи боролись за жизнь 90-летнего пациента, который поступил в одну из столичных клиник. Но хронические болезни усугубили положение.
- 90-летний пациент страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.
Стоит напомнить о необходимости самоизоляции пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Люди старшего поколения находятся в зоне риска. Помощь с доставкой продуктов и лекарств могут помочь волонтеры. Для этого пожилым горожанам и людям с хроническими заболеваниями звонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.
Оставаться дома сейчас лучше всем россиянам. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома.
Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома
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ИСТОЧНИК KP.RU
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