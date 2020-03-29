2020-03-29T16:41:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Парки закрываются: москвичей «по громкой связи» просят оставаться дома

Любителей погулять призывают избегать места скопления людей
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Парки Москвы закрывают для посещения.Парки Москвы закрывают для посещения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Власти города просят москвичей побыть дома в связи с эпидемиологической ситуаций. Для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, жителям столицы дали «длинные выходные». Однако многие восприняли их, как праздники и пошли гулять целыми семьями. Теперь по городу ездят машины с громкоговорителями, в частности возле парков и прогулочных зон, из которых звучит обращение «остаться дома».

- Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях. Избегайте прогулок в местах скопления людей. Соблюдайте социальную дистанцию в два метра, - звучит из громкоговорителей.

Стоит напомнить, что посещение крупных парков в Москве приостановлено. На замке сейчас Парк Горького, Сокольники, ВДНХ, парк «Зарядье».

- Временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парка «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково», - сообщал 26 марта в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако в первый нерабочий день городские парки, которые не были закрыты, посетило 52 тысячи человек. Это, конечно, ничтожно мало по сравнению с «обычной» весенней субботой.

С 29 марта закрыты для посещения парк «Дубки», сад «Эрмитаж», «Бабушкинский», парк «Фили», Парк Победы.

- Оставайтесь дома и соблюдайте режим самоизоляции. А для того, чтобы дома было не скучно, мы будем выкладывать в социальных сетях парка онлайн мастер-классы и различные видеоуроки, - рассказали в Бабушкинском парке.

- О возобновлении работы парка мы своевременно сообщим, - сказали в парке «Фили».

- Посещение Парка Победы на Поклонной горе временно приостановлено. Просим вас отнестись с пониманием к установленным ограничениям. Оставайтесь дома, - сообщили в Парке Победы.

На Патриарших прудах жителей Москвы призывают разойтись по домам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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