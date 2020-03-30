Закрытие МФЦ в Москве на карантин из-за коронавируса: как будут работать дежурные центры «Мои документы»

С 30 марта и до особого распоряжения центры госуслуг Москвы (МФЦ) временно закрываются. Теперь сотрудники центров «Мои документы» принимать посетителей не будут.

- Все даты предварительной записи на получение услуг в офисах «Мои Документы», оформленные ранее, отменяются, - сообщили в пресс-службе ведомства. - При этом по предварительной записи можно получить услугу по государственной регистрации смерти.

В каждом округе столицы откроется дежурный центр. Он будет работать с 8.00 до 20.00 (флагманский офис - с 10.00 до 22.00). В нем исключительно по предварительной записи оформляется только одна услуга загса - государственная регистрация смерти.

В МФЦ напомнили, что такие услуги, как оформление полиса ОМС, расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, предоставление информации жилищного учета, выписки из ЕГРН, услуги налоговой службы и Пенсионного фонда и другие, доступны для горожан исключительно в электронном виде - на порталах mos.ru и gosuslugi.ru и других сайтах ведомств. Полный список услуг, которые можно получить онлайн, - md.mos.ru/public-services-in-times/electronic-services.

«Мои Документы» призывают горожан не выходить из дома без особой необходимости, - говорится в официальном обращении ведомства. - Забрать готовые документы и получить необходимые государственные услуги вы сможете, когда центры вернутся к привычному графику работы. Позаботьтесь о своем здоровье и берегите своих близких, особенно пожилых родственников».

Напомним, с 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Москвичам рекомендуется оставаться дома, соблюдать меры профилактики, а при повышении температуры незамедлительно вызывать врача без визита в поликлинику.

НА ЗАМЕТКУ

С вопросами или для консультации по госуслугам можно:

- позвонить в Единую справочную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77;

- написать на электронную почту центров госуслуг «Мои Документы» – @mfc.mos.ru.

«Информация, поступающая с других ресурсов, не является достоверной, - предупреждают в ведомстве. - Остерегайтесь мошенников!»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Дежурные центры «Мои документы» работают по таким адресам:

Центральный округ

район Замоскворечье, ул. Бахрушина, д. 13

Юго-Западный округ

Флагманский офис, Новоясеневский пр-т, д. 1 (торговый центр «Спектр»)

Западный округ

Район Дорогомилово, пл. Киевского вокзала, д. 2 (торговый центр «Европейский»)

Северо-Западный округ

Район Строгино, Строгинский б-р, д. 28

Северо-Восточный округ

Район Марфино, Гостиничный пр-д, д. 6А

Восточный округ

Район Косино-Ухтомский, ул. Святоозерская, д. 12

Северный округ

Район Головинский, Головинское ш., д. 5 (торговый центр «Водный»)

Южный округ

Район Зябликово, ул. Мусы Джалиля, д. 21

Юго-Восточный округ

Район Выхино-Жулебино, Жулебинский б-р, д. 25

Зеленоград

Район Старое Крюково, корп. 828

Новая Москва

пос. Московский, г. Московский, 3-й мкр., д. 21

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли новые меры по борьбе с распространением коронавируса (подробности)