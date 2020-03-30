Закрытие МФЦ в Москве на карантин из-за коронавируса: как будут работать дежурные центры «Мои документы»
С 30 марта и до особого распоряжения центры госуслуг Москвы (МФЦ) временно закрываются. Теперь сотрудники центров «Мои документы» принимать посетителей не будут.
- Все даты предварительной записи на получение услуг в офисах «Мои Документы», оформленные ранее, отменяются, - сообщили в пресс-службе ведомства. - При этом по предварительной записи можно получить услугу по государственной регистрации смерти.
В каждом округе столицы откроется дежурный центр. Он будет работать с 8.00 до 20.00 (флагманский офис - с 10.00 до 22.00). В нем исключительно по предварительной записи оформляется только одна услуга загса - государственная регистрация смерти.
В МФЦ напомнили, что такие услуги, как оформление полиса ОМС, расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, предоставление информации жилищного учета, выписки из ЕГРН, услуги налоговой службы и Пенсионного фонда и другие, доступны для горожан исключительно в электронном виде - на порталах mos.ru и gosuslugi.ru и других сайтах ведомств. Полный список услуг, которые можно получить онлайн, - md.mos.ru/public-services-in-times/electronic-services.
«Мои Документы» призывают горожан не выходить из дома без особой необходимости, - говорится в официальном обращении ведомства. - Забрать готовые документы и получить необходимые государственные услуги вы сможете, когда центры вернутся к привычному графику работы. Позаботьтесь о своем здоровье и берегите своих близких, особенно пожилых родственников».
Напомним, с 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Москвичам рекомендуется оставаться дома, соблюдать меры профилактики, а при повышении температуры незамедлительно вызывать врача без визита в поликлинику.
НА ЗАМЕТКУ
С вопросами или для консультации по госуслугам можно:
- позвонить в Единую справочную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77;
- написать на электронную почту центров госуслуг «Мои Документы» – @mfc.mos.ru.
«Информация, поступающая с других ресурсов, не является достоверной, - предупреждают в ведомстве. - Остерегайтесь мошенников!»
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Дежурные центры «Мои документы» работают по таким адресам:
Центральный округ
район Замоскворечье, ул. Бахрушина, д. 13
Юго-Западный округ
Флагманский офис, Новоясеневский пр-т, д. 1 (торговый центр «Спектр»)
Западный округ
Район Дорогомилово, пл. Киевского вокзала, д. 2 (торговый центр «Европейский»)
Северо-Западный округ
Район Строгино, Строгинский б-р, д. 28
Северо-Восточный округ
Район Марфино, Гостиничный пр-д, д. 6А
Восточный округ
Район Косино-Ухтомский, ул. Святоозерская, д. 12
Северный округ
Район Головинский, Головинское ш., д. 5 (торговый центр «Водный»)
Южный округ
Район Зябликово, ул. Мусы Джалиля, д. 21
Юго-Восточный округ
Район Выхино-Жулебино, Жулебинский б-р, д. 25
Зеленоград
Район Старое Крюково, корп. 828
Новая Москва
пос. Московский, г. Московский, 3-й мкр., д. 21
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли новые меры по борьбе с распространением коронавируса (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»