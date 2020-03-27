2020-03-27T10:23:30+03:00
Общество

Наше Подмосковье. Андрей Воробьев: Наша задача - сдержать пандемию и помочь медикам

Губернатор Московской области обсудил с врачами дополнительные меры противодействия коронавирусу
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Автор фото: Антон ЧЕРНОВАвтор фото: Антон ЧЕРНОВ
Изменить размер текста:

Все предельно серьезно. В России увеличивается число регионов, где медики диагностируют у пациентов наличие COVID-2019. Общее число заболевших растет. Специалисты прогнозируют, что впереди несколько сложных недель. В такой ситуации главное - сделать все, чтобы защитить от заболевания как можно большее количество людей. Особенно представителей старшего поколения и людей с хроническими болезнями, у которых ослаблен иммунитет.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил ситуацию с медиками, которые, как сказал в своем обращении президент, «сейчас на переднем крае защиты страны».

«Крайне важно усилить нашу систему здравоохранения, подготовиться к работе в новых условиях, - подчеркнул Андрей Воробьёв. - В больницах региона есть 2240 инфекционных коек. Дополнительно развернем еще 1000, закупаем оборудование, в том числе аппараты ИВЛ».

Губернатор отметил, что сейчас нужно уделить особое внимание оперативной подготовке персонала. В МОНИКИ предложили создать на своей базе рабочую группу по борьбе с коронавирусом, проводить консилиумы для обмена опытом и обучения врачей из разных больниц.

Совещание с врачами прошло в формате ВКС (видео-конференц-связь). Автор фото: Антон ЧЕРНОВ

Совещание с врачами прошло в формате ВКС (видео-конференц-связь). Автор фото: Антон ЧЕРНОВ

Андрей Воробьёв отдельно поблагодарил медиков, которые работают сейчас в стационарах, лабораториях и аэропортах.

«Врачи, медсестры, санитары, которые лечат коронавирус, работают с огромной нагрузкой и риском для здоровья», - напомнил Андрей Воробьёв. Чтобы поддержать медиков, им будут ежемесячно начислять выплаты. Врачам - 50 тысяч рублей к зарплате, медсестрам и фельдшерам - 30 тысяч, младшему медперсоналу - плюс 10 тысяч. Медики будут обеспечены всеми необходимыми средствами защиты - масками, респираторами, защитными костюмами.

«Задача - сдержать пандемию. Придется принимать сложные и не всегда популярные решения. Возможно, идти на новые ограничения. Но я уверен: если каждый будет чувствовать свою ответственность, будет настроен на результат, вместе нам удастся остановить вирус», - заключил губернатор.

Чтобы не допустить распространение вируса на территории региона, власти Подмосковья вводят новые ограничения и меры. (См. «Конкретно».) Ранее, например, губернатор попросил всех жителей Московской области старше 65 лет и людей с хроническими болезнями перейти в режим самоизоляции. То есть сидеть дома, ограничив все контакты до минимума. Продукты и лекарства одиноким пенсионерам теперь носят волонтеры. Кроме того, гражданам рекомендуют избегать мест любого массового скопления людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые жители Подмосковья!

Президент предложил беспрецедентные меры и по сдерживанию вируса, и поддержке семей с детьми, предпринимателей, всех, кому сейчас очень тяжело и кому нужна помощь.

С 28 марта по 5 апреля в нашей стране объявлены длинные выходные. Как правильно провести этот период? Мы знаем, как весной у нас в Подмосковье, да и во всей стране принято отдыхать: шашлыки, шумные компании и походы в гости, общение. Я прошу каждого не предпринимать подобных мероприятий, сделать усилие сейчас, остаться дома и, если и гулять, то только с семьей. И хотя ситуация под контролем, самое безопасное сейчас - побыть дома, поберечь себя и своих близких.

У многих в ближайшие дни появится время на то, что мы раньше откладывали. Я уверен, каждый из вас найдет, чем заняться: кто-то будет читать книгу, кто-то смотреть сериал, но ключевое - это ни в коем случае не собираться большими компаниями.

Вместе с мэром Москвы мы приняли дополнительные меры, которые предусматривают закрытие ресторанов, кафе, магазинов одежды и техники, салонов красоты - любых людных мест нужно избегать.

Медики мобилизуют все свои силы на борьбу с COVID-19. В регионе порядка 50 инфекционных клиник. Если понадобится, они окажут помощь. Мы их все к этому готовим. Врачи просят быть предельно внимательными к общению с другими людьми.

Еще раз обращаюсь к вам, дорогие, любимые наши жители Подмосковья, эти выходные не для тусовок - как говорит молодежь. Ситуация такова, что сегодня наша забота должна проявляться на расстоянии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Аптеки разводят покупателей на ненужные лекарства и наживают миллионы
Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которые должны сдержать в России рост цен на лекарства. Корреспондент «Комсомолки» попробовала устроиться на работу фармацевтом и выяснить, к чему приведет закручивание гаек
Новости 24
Лаборатории Москвы проводят около 4 тыс анализов на коронавирус в сутки
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился почти на 40%
В Москве более полутора миллионов пенсионеров получили выплаты в связи с карантином
Погода в Москве на 26 марта 2020 года: температура поднимется до +13 градусов
В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ
Пассажиропоток в подмосковном транспорте снизился на четверть
Собянин распорядился временно закрыть все культурно-досуговые учреждения
В московском СИЗО могут запретить передачу посылок из-за карантина
Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся на дачах пенсионерам
По эскизам кадетов ко Дню Росгвардии выпущены открытки
Москвичи смогут пожаловаться на «дикие» стоянки
Погода в Москве на 25 марта 2020 года: без осадков и +9 градусов
Предприниматели Москвы получат отсрочки по налогам и арендной плате
Электричка насмерть сбила женщину в Москве
Памятки о коронавирусе разместили в электричках Москвы и Подмосковья
РИАМО запустило спецпроект по коронавирусу
Собянин открыл в ГКБ №67 отделение для пациентов с коронавирусом
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности
Подробности тройного убийства Москве: погибший тесть ранее предотвратил авиакатастрофу
В Москве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона
Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава в Москве из-за коронавируса
Собянин: соцработники помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств
В Москве пьяный мужчина учил сына стрелять из автомата на балконе многоэтажки
Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом
Погода в Москве на 21 марта 2020 года: дневная температура опустится до нуля