Наше Подмосковье. Андрей Воробьев: Наша задача - сдержать пандемию и помочь медикам

Все предельно серьезно. В России увеличивается число регионов, где медики диагностируют у пациентов наличие COVID-2019. Общее число заболевших растет. Специалисты прогнозируют, что впереди несколько сложных недель. В такой ситуации главное - сделать все, чтобы защитить от заболевания как можно большее количество людей. Особенно представителей старшего поколения и людей с хроническими болезнями, у которых ослаблен иммунитет.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил ситуацию с медиками, которые, как сказал в своем обращении президент, «сейчас на переднем крае защиты страны».

«Крайне важно усилить нашу систему здравоохранения, подготовиться к работе в новых условиях, - подчеркнул Андрей Воробьёв. - В больницах региона есть 2240 инфекционных коек. Дополнительно развернем еще 1000, закупаем оборудование, в том числе аппараты ИВЛ».

Губернатор отметил, что сейчас нужно уделить особое внимание оперативной подготовке персонала. В МОНИКИ предложили создать на своей базе рабочую группу по борьбе с коронавирусом, проводить консилиумы для обмена опытом и обучения врачей из разных больниц.

Совещание с врачами прошло в формате ВКС (видео-конференц-связь). Автор фото: Антон ЧЕРНОВ

Андрей Воробьёв отдельно поблагодарил медиков, которые работают сейчас в стационарах, лабораториях и аэропортах.

«Врачи, медсестры, санитары, которые лечат коронавирус, работают с огромной нагрузкой и риском для здоровья», - напомнил Андрей Воробьёв. Чтобы поддержать медиков, им будут ежемесячно начислять выплаты. Врачам - 50 тысяч рублей к зарплате, медсестрам и фельдшерам - 30 тысяч, младшему медперсоналу - плюс 10 тысяч. Медики будут обеспечены всеми необходимыми средствами защиты - масками, респираторами, защитными костюмами.

«Задача - сдержать пандемию. Придется принимать сложные и не всегда популярные решения. Возможно, идти на новые ограничения. Но я уверен: если каждый будет чувствовать свою ответственность, будет настроен на результат, вместе нам удастся остановить вирус», - заключил губернатор.

Чтобы не допустить распространение вируса на территории региона, власти Подмосковья вводят новые ограничения и меры. (См. «Конкретно».) Ранее, например, губернатор попросил всех жителей Московской области старше 65 лет и людей с хроническими болезнями перейти в режим самоизоляции. То есть сидеть дома, ограничив все контакты до минимума. Продукты и лекарства одиноким пенсионерам теперь носят волонтеры. Кроме того, гражданам рекомендуют избегать мест любого массового скопления людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые жители Подмосковья!

Президент предложил беспрецедентные меры и по сдерживанию вируса, и поддержке семей с детьми, предпринимателей, всех, кому сейчас очень тяжело и кому нужна помощь.

С 28 марта по 5 апреля в нашей стране объявлены длинные выходные. Как правильно провести этот период? Мы знаем, как весной у нас в Подмосковье, да и во всей стране принято отдыхать: шашлыки, шумные компании и походы в гости, общение. Я прошу каждого не предпринимать подобных мероприятий, сделать усилие сейчас, остаться дома и, если и гулять, то только с семьей. И хотя ситуация под контролем, самое безопасное сейчас - побыть дома, поберечь себя и своих близких.

У многих в ближайшие дни появится время на то, что мы раньше откладывали. Я уверен, каждый из вас найдет, чем заняться: кто-то будет читать книгу, кто-то смотреть сериал, но ключевое - это ни в коем случае не собираться большими компаниями.

Вместе с мэром Москвы мы приняли дополнительные меры, которые предусматривают закрытие ресторанов, кафе, магазинов одежды и техники, салонов красоты - любых людных мест нужно избегать.

Медики мобилизуют все свои силы на борьбу с COVID-19. В регионе порядка 50 инфекционных клиник. Если понадобится, они окажут помощь. Мы их все к этому готовим. Врачи просят быть предельно внимательными к общению с другими людьми.

Еще раз обращаюсь к вам, дорогие, любимые наши жители Подмосковья, эти выходные не для тусовок - как говорит молодежь. Ситуация такова, что сегодня наша забота должна проявляться на расстоянии.