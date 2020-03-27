2020-03-27T10:47:17+03:00
Общество

Марокканца, застрявшего в аэропорту Внуково, отпустили к русской жене и сыну

Шахид Закирия трое суток провел в воздушной гавани и теперь находится на карантине в Подмосковье
Анастасия ВАРДАНЯН
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Ближайшие две недели марокканец и его жена проведут на карантинеБлижайшие две недели марокканец и его жена проведут на карантинеФото: Личный Архив
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Мучения марокканца Шахида Мухамеда Закирия, который трое суток находился в зоне вылета аэропорта Внуково, закончились. Вечером в четверг, 26 марта, гражданина Марокко отпустили к русской жене и девятимесячному сыну.

- Мы очень рады, что муж вернулся домой. В аэропорту он жил в жутких условиях. Спать приходилось на стульях, а еще он мог заразиться коронавирусом. Сейчас он дома и это большая радость для нас, - рассказала "Комсомольской правде" Евгения, жена Шахида.

Ближайшие две недели марокканец и его жена проведут на карантине. Напомним, в Москву Шахид вместе с русской женой и девятимесячным сыном прилетел 23 марта из Марокко на эвакуационном борту.

В аэропорту у иностранца возникли проблемы с документами. Из-за отсутствия гражданства его не впускали в Россию. Ситуация изменилась после того как в историю семьи вмешались СМИ.

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Тысячи иностранцев сейчас находятся в аэропортах Москвы. Виной всему пандемия коронавируса, из-за которой отменены авиарейсы. Большинство застрявших в России - это граждане стран СНГ, которые пытаются вернуться на родину. Но есть и те, кого не впускают в Россию. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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