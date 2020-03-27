Марокканца, застрявшего в аэропорту Внуково, отпустили к русской жене и сыну

Мучения марокканца Шахида Мухамеда Закирия, который трое суток находился в зоне вылета аэропорта Внуково, закончились. Вечером в четверг, 26 марта, гражданина Марокко отпустили к русской жене и девятимесячному сыну.

- Мы очень рады, что муж вернулся домой. В аэропорту он жил в жутких условиях. Спать приходилось на стульях, а еще он мог заразиться коронавирусом. Сейчас он дома и это большая радость для нас, - рассказала "Комсомольской правде" Евгения, жена Шахида.

Ближайшие две недели марокканец и его жена проведут на карантине. Напомним, в Москву Шахид вместе с русской женой и девятимесячным сыном прилетел 23 марта из Марокко на эвакуационном борту.

В аэропорту у иностранца возникли проблемы с документами. Из-за отсутствия гражданства его не впускали в Россию. Ситуация изменилась после того как в историю семьи вмешались СМИ.

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