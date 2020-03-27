В День театра ВКонтакте покажет спектакли 12 театров онлайн

ВКонтакте проводит серию трансляций, посвящённых Международному дню театра. Пользователи смогут посмотреть прямые эфиры и записи спектаклей, а также эксклюзивные материалы о закулисье. Всё это появится в тематическом разделе видео «Смотрим дома» и в официальных сообществах участников акции — ими стали 12 театров.

Зера Черешнева, руководитель событийного маркетинга ВКонтакте:

«В этом году театральный праздник отмечается в условиях, когда мероприятия переносятся в онлайн. Поэтому сейчас особенно важно доставить контент пользователю, чтобы каждый зритель смог увидеть спектакль любимой труппы и открыл для себя новые театральные коллективы. Для этого мы собрали интересную коллекцию постановок, предоставили технологичную платформу для прямых эфиров и доступ к широкой российской аудитории».

Некоторые записи трансляций останутся доступны в сообществах театров, участвующих в акции, — пользователи смогут пересмотреть их в любое время. Расписание спектаклей и ссылки на прямые эфиры опубликованы в сообществе медиапроекта «Фокус».

В День театра пользователи, не выходя из дома, смогут посмотреть:

Спектакли будут транслироваться в тематической подборке «Смотрим дома», где публикуются эксклюзивные премьеры сериалов и шоу, стримы игр, а также прямые эфиры культурных мероприятий. Раздел регулярно обновляется — чтобы тем, кто сейчас много времени проводит дома, не приходилось скучать.

Ранее ВКонтакте объявила, что будет переносить музыкальные концерты из офлайна в онлайн. В прямых трансляциях участвуют PIZZA, Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери, Uma2rman и многие другие. Также в сообществе Московской филармонии ВКонтакте можно посмотреть «концерты без зрителей»: уже доступны записи выступлений Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Лукаса Генюшаса и других музыкантов.