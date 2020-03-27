После рекордного потепления на Москву в нерабочую неделю идут снег, метель и заморозки

Природа как будто прислушалась к врачам и властям, которые призывают москвичей в нерабочую неделю оставаться дома. Сейчас весеннее солнце же так и манит на шашлыки, в парки и на дачи. А вот если на улице снег – самое то завернуться в плед, налить чаю и смотреть кино (ну или работать удаленно). Именно такой, «домашней», скоро станет погода в столице.

Но это с понедельника, а в выходные - рекордная теплынь. Собственно, один рекорд уже побит: в четверг, 26 марта, мартовское солнце разгорело воздух до +16 градусов. Прежний максимум для этого дня, +15,1, держался с 1973 года.

В субботу, 28 марта, станет еще теплее, +17 градусов. А рекорд за все 140 лет наблюдений +15,3 (установлен в 2007 году). В воскресенье, 29 марта, тоже на грани: пока максимум для этого дня +16,5 градуса (2007 год), сейчас синоптики сулят +16 градусов.

В понедельник мартовское лето превратится в мартовскую зиму – начнется арктическое вторжение, в Европейскую часть России будет поступать ледяной воздух с Баренцева моря. Ненастье разыграется по полной программе: метель и мокрый снег, гололедица, местами сильная, северный ветер с порывами до 17 метров в секунду. К вечеру 30 марта похолодает до -6 градусов.

Подробностями с “КП” поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

- Погода никак не связана ни с политикой, ни с государственными решениями. Совпадение! Сейчас на Европейской территории России правит бал мощный, красивый антициклон, высокий, с хорошо очерченными изобарами. Мы находимся в теплой части этого антициклона. Поэтому у нас так тепло и солнечно, и это здорово. Уже во второй половине дня в воскресенье ситуация начнет меняться. Упадет атмосферное давление, станет облачно, пройдет небольшой дождь. Самая неблагоприятная погода ожидается в понедельник, когда через Московскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Осадки будут во всех видах: сначала в виде дождя, потом мокрого снега (возможно его налипание на проводах), снега и даже метели. Удивляться резким переменам не нужно. Атмосфера вообще неустойчива, в ней все время все меняется. Это в семейных отношениях постоянство – вещь хорошая, а в погоде перемены вполне естественны.

- То есть автомобилистам резину пока не менять?

- Нет, конечно! До середины апреля даже думать об этом рано. Вы думаете, если зима у нас рекордно теплая, март солнечный, то мы теперь в тропиках живем? Ничего подобного! И на дачи на нерабочую неделю стоит ехать лишь тем, у кого там дома зимние, с отоплением.

А вот какая погода ждет нас дальше, по прогнозам Гидрометцентра России:

В ночь на вторник, 31 марта, в Подмосковье подморозит до -8 градусов, днем -1...+4 градуса. Небольшой снег возможен, но лишь местами.

Ночь на среду, 1 апреля, будет очень холодной, -4...-9 градусов. Днем потеплеет до +6, переменная облачность, сухо.

В четверг и пятницу днем не выше +5, по ночам ноль или чуть ниже, местами пройдет мокрый снег.

В субботу, 4 апреля, под утро вновь заморозки до -7, днем +2...+7, возможен снег с дождем.

В воскресенье, промозгло и серо, с мокрым снегом, и днем и ночью -3...+2 градуса.