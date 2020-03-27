Сохранить спокойствие в неспокойное время!

- Как реагировать на угрозу, связанную с коронавирусом? Принять как неизбежное и жить в привычном формате или же нужно и возможно «перенастроить» свое сознание?

- Люди по-разному реагируют на угрозу: избегают или борются. Это адаптивные формы реакции. А вот игнорировать, жить как раньше, означает, что человек может не заметить того, что подвергает опасности и себя, и других.

Есть несколько форм избегания угрозы. Мы можем самоизолироваться, а выходя по необходимости во внешний мир - соблюдать дистанцию и применять меры индивидуальной защиты. Борясь с вирусом, мы пытаемся его уничтожить на себе и вокруг себя (например, применяя антисептики).

Все эти адаптивные формы хороши. Но важно, чтобы они были сбалансированы и сконцентрированы, в первую очередь, именно на себе. Необходимо сначала обратить внимание на то, что мы сами делаем для того, чтобы защитить себя и не навредить социуму, в котором живем. Полностью взять на себя ответственность за свое здоровье.

- Как подготовить себя к адекватному взаимодействию с угрозой?

- Нужно знать о ее характере. Спросите себя: знаю ли я, в чем опасность коронавируса? Как им заражаются? Вхожу ли я в группу риска? Все ли я сделал, чтобы сохранить свое здоровье? Мешает ли мне что-то создать себе безопасные условия? Могу ли я изменить условия вокруг себя так, чтобы было безопаснее?

Нужно обратить внимание на свои эмоции и чувства в сложившейся ситуации: чего боитесь, можете ли справиться с тревогой или лучше обратиться за помощью и поддержкой? Есть ли поддержка в семье, в кругу друзей и знакомых или разговоры с ними только нагнетают тревогу?

Если вы не можете самостоятельно найти ответы на эти вопросы или они вызывают беспокойство, лучше обратиться за помощью к профессиональным психологам и врачам-психотерапевтам, психиатрам. Многие из них сейчас перешили в онлайн-режим и готовы оказать психологическую помощь, соблюдая карантин. Информацию о психологах можно найти на специализированных сайтах. Так же можно звонить на телефоны доверия.

Не стесняйтесь обращаться за помощью. В этом нет ничего опасного или постыдного. Даже одна консультация поможет вам поддержать свое душевное равновесие в трудный период.

- Страх — естественная реакция, механизм самосохранения, который природа дала нам для подготовки к опасности. Чем выше риск, тем сильнее беспокойство. Сегодня риски повышены в местах массового скопления людей, в частности, общественном транспорте, пассажирских электропоездах. Есть ли психологические приемы, которые помогут совершить поездку с холодной головой, не поддаться собственной внутренней панике и панике других?

- Конечно, трудно оставаться спокойным в местах массового скопления людей. Из коллективного бессознательного (по К.Г. Юнгу) поднимается волна тревоги, которая усиливает наши индивидуальные реакции. Важно быть в контакте с самим собой, слышать себя, признавать свой страх, потому что, как правильно вы сказали, страх - это нормально, он то, что позволяет нам выживать. Но важно, чтобы страх не превращал нас в несущийся к пропасти табун лошадей.

фото: Пресс-служба АО "Центральная ППК"

Многие люди в силу своих профессиональных обязанностей вынуждены ездить на работу на общественном транспорте, в том числе электропоездах. Если в поездке возникла тревога, которая может перерасти в панику, важно сосредоточить внимание на себе и своем теле. Есть несколько простых, но очень действенных техник:

1. Сосредотачиваемся на дыхании. На счет раз – вдыхаем через нос, наполняя живот воздухом (дышим не грудью, а именно животом). На счет два – задерживаем дыхание, на счет три - выдыхаем спокойно, медленно через рот, на счет четыре - задерживаем дыхание. Весь цикл примерно происходит за 1,5–2 минуты. Необходимо повторить не менее 10 циклов до ощущения успокоения. Так вместе с дыханием мы успокаиваем и свой сердечный ритм. Если вдруг начнет кружиться голова, просто остановитесь, подышите обычным для себя образом.

2. Стараемся почувствовать свое тело. Обратите внимание на свои ноги, ступни (можно перекатывать с носка на пятку, с одного ребра подошвы на другое, рисовать мыском круги и буквы).

Очень подойдет пальчиковая гимнастика, или массаж рук. Обратите свое внимание на спину и шею, сделайте несколько круговых движений плечами. Можно помассировать голову, шею, уши. Не стесняйтесь в транспорте двигать руками, ногами, если, конечно, позволяет пространство).

3. Можно представить безопасное, красивое место - реальное или из ваших фантазий. Представить, что вы находитесь там и вас обдувает ветерок, а вы стоите/лежите на теплом песочке.

4. Можно представлять себя чем-то устойчивым, например Скалой, которую не разрушит даже цунами.

В интернете есть также другие техники ауторелаксации. Подберите ту, которая помогает лучше других. Если не помогла одна, не расстраивайтесь - исследуйте разные техники. Обязательно найдется та, которая облегчит состояние тревоги. Главное, чтобы ваш разум был занят не поиском тревожных факторов вовне, а уделял максимальное внимание заботе о своей устойчивости - внутри вас.

А если вы сами будете устойчивы, то и панические настроения извне вас не затронут.

- Что делать, если люди в вагоне кажутся нездоровыми?

- Конечно, это может вызвать волну тревоги. Чтобы эта волна нас не затопила, важно использовать любые техники самоуспокоения, например, те, о которых я рассказала. А успокоившись, подумайте о том, чтобы предпринять меры, которые рекомендуют санитарные врачи: установить дистанцию, проверить, насколько хорошо вы себя защитили (увлажненность слизистых, медицинская маска), не прикасаться руками к лицу. После поездки при первой возможности помойте руки и лицо.

Но главное - настроить себя на то, что вирус к вам не прицепится. Представьте, что вокруг вас защитный слой, как пузырь или панцирь, который не проницаем для инфекции. Наша настроенность на непроницаемость помогает нашему телу повышать наш иммунитет.

Безопасность – дело комплексное

Операторы общественного транспорта со своей стороны также предпринимают все усилия, чтобы сделать передвижение своих пассажиров максимально безопасным. Центральная ППК еще с начала февраля усилила меры по предупреждению распространения инфекции, реализуя в поездах и на станциях целый комплекс защитных мер. Основными из них стали обработка станций и поездов, а также обеспечение безопасности сотрудников. Помогает и новая техника - во всех собственных поездах ЦППК работают специальные системы обеззараживания воздуха. Они работают, когда электропоезд находится в пути, а также во время стоянок на станциях и в депо.

фото: Пресс-служба АО "Центральная ППК"

Безопасность в цифрах:

Пригородный пассажирский транспорт (Центральная ППК)

• 200 тысяч медицинских масок, более 7 тысяч литров дезинфицирующих средств, а также более 11 тысяч пар перчаток закуплено для сотрудников компании;

• 3 раза в сутки проводят влажную уборку в электропоездах. Специальным дезинфицирующим средством обрабатывают стены, двери, поручни, багажные полки. Уборку проводят в депо и на конечных станциях маршрутов, во время стоянки между рейсами;

• в обработке более 400 поездов и более 200 станций ежедневно участвуют более 1,5 тыс человек;

• ежедневно на уборку станций и поездов тратится более 200 литров специального концентрированного дезинфицирующего средства;

• в поездах установлено 2,7 тысяч систем обеззараживания воздуха;

• в собственном и арендованном подвижном составе размещено более 9,5 тысяч памяток по профилактике коронавирусной инфекции.

Метро

• 100% вагонов перед выходом на линию проходят влажную уборку и дезинфекцию

• Учащенная дезинфекция элементов пассажирской инфраструктуры, с которыми взаимодействуют люди в вестибюлях и на платформах (поручни, турникеты, ручки входных дверей, кассовые зоны) – каждые 1,5-2 часа

• Более 1,6 тысяч автоматов по продаже билетов моются 1 раз в час

• Более 2 тыс. сотрудников ежедневно дезинфицируют пассажирскую зону Мосметро

• За неделю в Мосметро продезинфицировали более 150 км тоннелей

• Каждую ночь в тоннелях используют более 90 тонн дезинфицирующего раствора

• 3,7 тыс. кассиров метро обеспечены дезинфицирующими средствами и резиновыми перчатками

• В поездах серии «Ока» и «Москва» очистка воздуха происходит прямо во время движения поезда: лампами оборудованы климатические системы более чем 2,7 тыс. вагонов серии «Ока» и «Москва»

• На 30% больше воздухообмен в метро – 2 млрд кубометров воздуха ежедневно обновляется в метрополитене благодаря программе модернизации

Наземный городской пассажирский транспорт

• Более 8 тыс. автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев, которые ежедневно работают на столичных маршрутах, проходят дезинфекцию при каждом возвращении в парк или в депо

• Каждый день 85 рабочих бригад проводят санитарную обработку остановочных павильонов – это более 200 человек

• До и после смены каждый из 10 тыс. водителей Мосгортранса проходит медицинский осмотр. Помимо стандартных процедур, включающих измерение давления, общий осмотр и другие показатели, им измеряют температуру

• 400 контролеров Мосгортранса снабдили дезинфицирующими средствами и резиновыми перчатками

• В зданиях автовокзалов установлены ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа для обеззараживания воздуха – они безопасны для пассажиров. Кроме того, помещения регулярно обрабатывают дезинфицирующим раствором