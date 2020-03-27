Московские ЗАГСы из-за коронавируса переходят на особый режим работы с 28 марта

Закрываются, приостанавливают работу, переходят в онлайн сейчас многие предприятия и учреждения Москвы. Причина известна - неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Президент России Владимир Путин объявил семь нерабочих дней – с 28 марта по 5 апреля. «КП» узнала, что столичные ЗАГСы изменили режим работы и получить государственные услуги теперь можно по предварительной записи.

- Государственные услуги по регистрации и расторжению брака, регистрации рождения и усыновления можно будет получить, предварительно подав заявление через Единый портал госуслуг. Выдача повторных свидетельств и справок в органах ЗАГС будет проходить только по предварительной записи по телефону Единой справочной службы, а количество гостей при регистрации брака будет ограничено до 5 человек. Регистрация смерти будет проходить без предварительной записи, - рассказали «КП» в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Как будут проходить свадьбы и разводы

Регистрация заключения и расторжения брака будут проводиться в назначенные даты и время. Единственное – торжественные церемонии заключения брака с новых площадок (выездная церемония, всего 31 площадка, среди них «Лужники», башни «Москва Сити» и другие) будут перенесены в отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания.

Если молодожены передумали жениться вовсе (оно и понятно, что ситуация напряженная), то у них теперь есть возможность перенести дату регистрации, позвонив на горячую линию +7 (495) 777-77-77 и попросив соединить с отделом ЗАГС, к которому прикреплена выбранная площадка.

- Подать новые заявления на регистрацию заключения и расторжения брака можно только через Единый портал госуслуг, - уточнили в пресс-службе Главного Управления ЗАГС по Москве.

Электронные услуги ЗАГСов

Зарегистрировать рождение ребенка или усыновление можно будет с помощью электронной подачи заявления и по предварительной записи. В настоящее время это можно сделать только в Новомосковском, Новофедоровском, Троицком отделах и отделе ЗАГС Южное Бутово. А в других отделах ЗАГС? Регистрация рождения проходит в отдельных случаях.

- Во всех остальных отделах ЗАГС услуга будет недоступна, заявление на регистрацию рождения необходимо подавать в центры госуслуг «Мои Документы» по предварительной записи через портал mos.ru, - рассказали в пресс-службе Главного Управления ЗАГС по Москве.

Консультации москвичей по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий исключительно по телефону +7 (495) 777-77-77.

Только по записи

Исключительно по предварительной записи будет проходить выдача повторных документов, государственная регистрация установления отцовства, подача заявления о внесении исправлений или изменений в актовую запись, о восстановлении или аннулировании записей или об истребовании документов с территории иностранных государств будет проходить только по предварительной записи.

Отмена

Церемонии чествования юбиляров супружеской жизни и церемонии имя наречения проводиться не будут.

Дезинфекция в ЗАГСах будет

В отделах и дворцах проходят регулярные уборки и дезинфекции помещений. Все сотрудники обеспечены масками и респираторами с соответствующим уровнем защиты. В залах есть антисептические средства, которыми смогут воспользоваться и посетители.

- Всем сотрудникам перед открытием отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания измеряют температуру. Если есть признаки респираторных заболеваний, то к работе специалисты не допускаются. Допуск в отделы ЗАГС Москвы гражданам с высокой температурой также будет запрещен, - сказали в пресс-службе Главного Управления ЗАГС по Москве.