2020-03-27T20:30:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умер уже четвертый пациент с коронавирусом

56-летнюю женщину накануне доставили в больницу с пневмонией
Семен ЕЛЕНИН
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Сотрудник скорой помощи поправляет очки у здания больницы № 40 в Коммунарке.Сотрудник скорой помощи поправляет очки у здания больницы № 40 в Коммунарке.Фото: REUTERS
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Список жертв коронавируса в России пополнился еще одним пациентом. Вечером 27 марта Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил о том, что скончался уже четвертый пациент, у которого был подтвержден диагноз.

Специалисты сообщают, что умершей москвичке было 56 лет. В больницу ее привезли с пневмонией.

«Женщина умерла от дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности», - рассказали в штабе.

Ранее она болела онкологией, у нее было удалено одно легкое.

Как ранее уже сообщала «Комсомольская Правда», по состоянию на 27 марта в столичных больницах были зафиксированы 703 случая подтвержденного коронавируса. 157 новых заболевших выявили только за последние сутки.

Цифры по стране: 1036 заболевших всего, 196 новых пациентов за сутки, 45 человек выздоровели и покинули больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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