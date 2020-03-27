В Москве умер уже четвертый пациент с коронавирусом

Список жертв коронавируса в России пополнился еще одним пациентом. Вечером 27 марта Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил о том, что скончался уже четвертый пациент, у которого был подтвержден диагноз.

Специалисты сообщают, что умершей москвичке было 56 лет. В больницу ее привезли с пневмонией.

«Женщина умерла от дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности», - рассказали в штабе.

Ранее она болела онкологией, у нее было удалено одно легкое.

Как ранее уже сообщала «Комсомольская Правда», по состоянию на 27 марта в столичных больницах были зафиксированы 703 случая подтвержденного коронавируса. 157 новых заболевших выявили только за последние сутки.

Цифры по стране: 1036 заболевших всего, 196 новых пациентов за сутки, 45 человек выздоровели и покинули больницы.

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