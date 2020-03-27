Коронавирус в Москве, последние новости на 27 марта 2020: 157 новых заболевших и еще два умерших возрастных пациента, а пенсионеры продолжают гулять по магазинам

За последние сутки в Москве коронавирусом заболели еще 157 человек. Общее количество выявленных случаев инфекции достигло 703.

При этом за сутки от вирусной инфекции скончались два человека. Четвертой жертвой COVID-2019 в России стала 56-летняя женщина, которая ранее перенесла онкологию и жила с одним легким. В больницу ее привезли с пневмонией.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за те же сутки из столичных стационаров выписали трех пациентов, победивших COVID-2019.

В свою очередь главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда - по его мнению - в Москве начнется пик заболеваемости коронавирусом.

Главврач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

28 марта, напомним, начнутся длинные выходные, объявленные ранее Президентом России Владимиром Путиным. А накануне в соцсетях появились очередные фейки: якобы у всех машин экстренной помощи появились специальные пропуска, с помощью которых можно будет ездить по мегаполису, когда его полностью закроют на карантин. Оперативный штаб Москвы по коронавирусу эту информацию назвал ложью.

Тем временем, московская полиция совершает рейды по торговым центрам, пытаясь разъяснить пожилым людям, что в их возрасте и с их иммунитетом во время эпидемии коронавируса лучше оставаться дома. Бабушки и дедушки, будьте же благоразумны!

Московская полиция проводит рейды, пытаясь разъяснить пожилым людям, что во время эпидемии коронавируса им лучше оставаться дома.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин разъяснил, что с 28 марта будут закрыты непродовольственные магазины за исключением салонов связи и зоомагазинов.

А московские ЗАГСы на ближайшие дни уйдут на особый режим работы.

Кстати, два дня назад стало известно, что в больницу с пневмонией попал знаменитый певец Лев Лещенко. Позже появилась информация, что у него диагностировали коронавирус. Однако многолетний друг артиста Владимир Винокур это опровергал. Тем не менее, у исполнителя «Дня Победы» и «Прощай» действительно нашли COVID-2019. Это уже подтвердили в больнице в Коммунарке.