2020-03-30T13:02:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве сотрудникам полиции раздали анкеты для нарушителей режима самоизоляции

Попавшихся на улицах в эти дни пенсионеров могут лишить обещанных выплат
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Фото: Сергей Фадеичев/ТАССФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Изменить размер текста:

В понедельник, 30 марта, сотрудникам столичной полиции раздали на утреннем разводе анкеты для опроса нарушителей карантина, введенного на фоне ситуации с коронавирусом. Они похожи на те, что заполняются сотрудниками ГИБДД при аварии: в них есть графы с ФИО, адресом места жительства, описанием места происшествия.

- Особое внимание на улицах людям достигшим 65-летнего возраста, - пояснил "Комсомолке" один из патрульных на улице. - Выясняем, как зовут, где человек живет, спрашиваем куда направляется и зачем. Возможно, эта информация будет анализироваться, чтобы оказывать одиноким пенсионерам оперативную социальную помощь.

- Охотно отвечают на вопросы?

- Совсем не охотно отвечают, можно сказать "качели" нам устраивают. На вопросы вопросами: спрашивают нас, на каком основании ведется допрос, советуют закаляться, соду пить. А чуть строже спрашивать начинаешь, так они за сердце хватаются, приходится извиняться. Как бы такая профилактика нам боком не вышла. Если за прогулки на основании этих анкетных данных пенсионеров начнут лишать обещанных 2 тысяч рублей, они начнут бегать от патрулей или умирать прямо на улицах от инфарктов.

Напомним, ранее мэр города Сергей Собянин пообещал москвичам старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Сначала пенсионерам решили выплатить 2 тысячи рублей, а еще столько же, если они не будут нарушать режим самоизоляции.

Стали также известны суммы штрафов для нарушителей карантина, которые уже одобрило Правительство России. Граждане, которые контактировали с больными коронавирусом, но не соблюдали после этого самоизоляцию, могут лишиться от 150 до 300 тысяч рублей, а посиделки у мангала в компании обойдутся в 15-40 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм может достигнуть миллиона рублей.

С 30 марта в Москве и Подмосковье покидать жилище можно только для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин или аптеку, выгула питомца или чтобы выкинуть мусор. В ближайшие дни правительство планируют ввести различные спецпропуска, по которым на работу будут ходить те, кому это положено.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

В столице передвижения по городу снизились на две трети, но очевидно, что далеко не все услышали призывы «оставаться дома» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу и рассказал о социальной поддержке (подробности)

КСТАТИ

Аферисты дурят пенсионеров на выплатах из-за коронавируса

У пожилых людей пытаются узнать их личные данные (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Продление студенческих проездных билетов в Москве с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции
С 30 марта по 3 апреля 2020 года жителей столицы настоятельно просят не покидать дом без особой надобности. «КП» узнала, будет ли продление студенческих проездных в Москве после периода самоизоляции
Новости 24
Под Черноголовкой нашли ноги и череп расчлененного человека
Метро и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов
Погода в Москве на 28 марта 2020 года: воздух прогреется до +17
Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины
На следующей неделе москвичей ждет минусовая температура и метель
Дачный сезон в Подмосковье открылся раньше срока из-за коронавируса
В Москве подросток попал в полицию, а потом в реанимацию
Денис Майданов устроил концерт на балконе в поддержку медиков
В Москве зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Лаборатории Москвы проводят около 4 тысяч анализов на коронавирус в сутки
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился почти на 40%
В Москве более полутора миллионов пенсионеров получили выплаты в связи с карантином
Погода в Москве на 26 марта 2020 года: температура поднимется до +13 градусов
В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ