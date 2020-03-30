В Москве сотрудникам полиции раздали анкеты для нарушителей режима самоизоляции

В понедельник, 30 марта, сотрудникам столичной полиции раздали на утреннем разводе анкеты для опроса нарушителей карантина, введенного на фоне ситуации с коронавирусом. Они похожи на те, что заполняются сотрудниками ГИБДД при аварии: в них есть графы с ФИО, адресом места жительства, описанием места происшествия.

- Особое внимание на улицах людям достигшим 65-летнего возраста, - пояснил "Комсомолке" один из патрульных на улице. - Выясняем, как зовут, где человек живет, спрашиваем куда направляется и зачем. Возможно, эта информация будет анализироваться, чтобы оказывать одиноким пенсионерам оперативную социальную помощь.

- Охотно отвечают на вопросы?

- Совсем не охотно отвечают, можно сказать "качели" нам устраивают. На вопросы вопросами: спрашивают нас, на каком основании ведется допрос, советуют закаляться, соду пить. А чуть строже спрашивать начинаешь, так они за сердце хватаются, приходится извиняться. Как бы такая профилактика нам боком не вышла. Если за прогулки на основании этих анкетных данных пенсионеров начнут лишать обещанных 2 тысяч рублей, они начнут бегать от патрулей или умирать прямо на улицах от инфарктов.

Напомним, ранее мэр города Сергей Собянин пообещал москвичам старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Сначала пенсионерам решили выплатить 2 тысячи рублей, а еще столько же, если они не будут нарушать режим самоизоляции.

Стали также известны суммы штрафов для нарушителей карантина, которые уже одобрило Правительство России. Граждане, которые контактировали с больными коронавирусом, но не соблюдали после этого самоизоляцию, могут лишиться от 150 до 300 тысяч рублей, а посиделки у мангала в компании обойдутся в 15-40 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм может достигнуть миллиона рублей.

С 30 марта в Москве и Подмосковье покидать жилище можно только для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин или аптеку, выгула питомца или чтобы выкинуть мусор. В ближайшие дни правительство планируют ввести различные спецпропуска, по которым на работу будут ходить те, кому это положено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

В столице передвижения по городу снизились на две трети, но очевидно, что далеко не все услышали призывы «оставаться дома» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу и рассказал о социальной поддержке (подробности)

КСТАТИ

Аферисты дурят пенсионеров на выплатах из-за коронавируса

У пожилых людей пытаются узнать их личные данные (подробности)