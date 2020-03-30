QR-коды для идентификации жителей Москвы в период самоизоляции: что это за система и когда введут

Режим самоизоляции был введен в Москве указом мэра Сергея Собянина от 29 марта. Напомним, документ ограничивает передвижение по городу. Выходить из дома можно только в исключительных случаях: для передвижения на работу и обратно, в ближайший продуктовый, магазин или аптеку, для выгула домашних животных, а также в случае реальной угрозы жизни и здоровью. За исполнением указа уже следит столичная полиция. Исключения коснутся только обладателей спецпропусков. Порядок их выдачи и работы в ближайшее время установит Правительство Москвы

Тем временем в ряде СМИ появилась информация о введении в столице идентификации граждан по QR-кодам. Сообщается, что получить код сможет любой гражданин России, не зависимо от наличия регистрации в столице. Якобы именно QR-коды будут использовать сотрудники правоохранительных органов для контроля за передвижением по Москве в период самоизоляции.

Однако в официальных источниках о новой системе QR-кодов не сообщается. По мнению ряда экспертов, информация носит фейковый характер.

- Только на разработку такой системы уйдет 2-3 месяца. Столько же времени потребуется на, то чтобы зарегистрировать пользователей. Необходимо создание целой госструктуры, которая будет заниматься реализацией этого проекта. При этом нужно понимать, что речь идет об особом доступе к персональным данным, - рассказал «Комсомолке» IT-специалист, руководитель разработки интеграционных продуктов Евгений Солоколов.

Кроме того, потребуется обеспечить сотрудников правоохранительных органов специальным оборудованием для считывания QR-кодов. Сейчас такого на вооружении полиции и Росгвардии нет.

Напомним, дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране. В Москве введен режим повышенной готовности. В городе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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