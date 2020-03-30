Москвичка заразилась коронавирусом от своего 81-летнего дедушки

Москвичка Татьяна ухаживает за своим 81-летним дедушкой, живущим неподалёку. Недавно пенсионер заболел, у него появился кашель и высокая температура.

Приехавшие на вызов медики, поставили диагноз - пневмония, она часто является осложнением коронавирусной инфекции. Врачи приняли решение о госпитализации пожилого пациента в Городскую клиническую больницу, расположенную в посёлке Коммунарка. 23 марта мужчину поместили в инфекционное отделение и взяли анализ на вирус. Тест оказался положительным.

Через несколько дней Татьяна почувствовала лёгкое недомогание и обратилась за помощью врачей. У неё тоже взяли анализы и попросили соблюдать режим самоизоляции - не выходить из дома и ни с кем не встречаться.

- Анализы показали, что я тоже заразилась коронавирусом, но оставить дедушку без помощи я не могла. Я себя чувствую хорошо, заболевание протекает бессимптомно. Из квартиры я не выхожу. Узнаю о состоянии дедушки в больнице. Врачи говорят, что он идёт на поправку, – рассказала Татьяна сайту kp.ru.

Где пенсионер мог заразиться коронавирусом, 39-летняя внучка не знает, но радуется, что прогнозы медиков обещают ему скорое выздоровление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правда ли, что россияне уже переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией

Многие россияне в конце прошлого – начале этого года перенесли очень тяжелый ОРВИ. Симптомы сходи с теми, что приписывают коронавирусной инфекции COVID-19. А ведь первые случаи заболевания в то время только-только начали фиксировать в китайском Ухане (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

В Москве передвижения по городу снизились на две трети, но очевидно, что далеко не все услышали призывы «оставаться дома» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу и рассказал о социальной поддержке (подробности)