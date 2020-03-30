2020-03-30T15:22:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Москвичка заразилась коронавирусом от своего 81-летнего дедушки

Сейчас пенсионер находится в инфекционной больнице, а сама женщина на изоляции в квартире
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Сейчас пенсионер находится в инфекционной больнице, а сама женщина на изоляции в квартиреСейчас пенсионер находится в инфекционной больнице, а сама женщина на изоляции в квартиреФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Москвичка Татьяна ухаживает за своим 81-летним дедушкой, живущим неподалёку. Недавно пенсионер заболел, у него появился кашель и высокая температура.

Приехавшие на вызов медики, поставили диагноз - пневмония, она часто является осложнением коронавирусной инфекции. Врачи приняли решение о госпитализации пожилого пациента в Городскую клиническую больницу, расположенную в посёлке Коммунарка. 23 марта мужчину поместили в инфекционное отделение и взяли анализ на вирус. Тест оказался положительным.

Через несколько дней Татьяна почувствовала лёгкое недомогание и обратилась за помощью врачей. У неё тоже взяли анализы и попросили соблюдать режим самоизоляции - не выходить из дома и ни с кем не встречаться.

- Анализы показали, что я тоже заразилась коронавирусом, но оставить дедушку без помощи я не могла. Я себя чувствую хорошо, заболевание протекает бессимптомно. Из квартиры я не выхожу. Узнаю о состоянии дедушки в больнице. Врачи говорят, что он идёт на поправку, – рассказала Татьяна сайту kp.ru.

Где пенсионер мог заразиться коронавирусом, 39-летняя внучка не знает, но радуется, что прогнозы медиков обещают ему скорое выздоровление.

Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правда ли, что россияне уже переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией

Многие россияне в конце прошлого – начале этого года перенесли очень тяжелый ОРВИ. Симптомы сходи с теми, что приписывают коронавирусной инфекции COVID-19. А ведь первые случаи заболевания в то время только-только начали фиксировать в китайском Ухане (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

В Москве передвижения по городу снизились на две трети, но очевидно, что далеко не все услышали призывы «оставаться дома» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу и рассказал о социальной поддержке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт РАН: Для победы над коронавирусом надо изолировать 75 процентов населения
Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", как не заразиться и почему одни люди могу быть заразнее других
Новости 24
Пассажиропоток на маршрутах между Москвой и Подмосковьем сократился на три четверти
Юристы прокомментировали меры самоизоляции в Москве
Московские школьники смогут пройти диагностику знаний онлайн
В Московской области подростка убило током
Под Черноголовкой нашли ноги и череп расчлененного человека
Метро и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов
Погода в Москве на 28 марта 2020 года: воздух прогреется до +17
Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины
На следующей неделе москвичей ждет минусовая температура и метель
Дачный сезон в Подмосковье открылся раньше срока из-за коронавируса
В Москве подросток попал в полицию, а потом в реанимацию
Денис Майданов устроил концерт на балконе в поддержку медиков
В Москве зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Лаборатории Москвы проводят около 4 тысяч анализов на коронавирус в сутки
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился почти на 40%
В Москве более полутора миллионов пенсионеров получили выплаты в связи с карантином
Погода в Москве на 26 марта 2020 года: температура поднимется до +13 градусов
В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ