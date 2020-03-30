В московском метро дезинфицируют вентиляционные шахты

В столичном метро проводят дезинфекцию шахт тоннельной вентиляции, по которым поступает воздух в пассажирскую зону. Системы воздухообмена обрабатывают горячим паром, смешанным с дезинфицирующим средством. Пар распыляют специальными генераторами. Один такой аппарат за смену может обработать до 6 тысяч кубометров и в замкнутом пространстве вентиляционных шахт работает особенно эффективно.

В московском метро сегодня принимаются беспрецедентные меры безопасности. Воздух во всем столичном метрополитене обновляется несколько раз в час. Он поступает через 500 точек воздухозабора, которые запускают его в гигантскую разветвленную систему вентиляции. Столичная подземка уже перевела системы тоннельной вентиляции в усиленный режим работы, чтобы увеличить воздухообмен и лучше вентилировать пространство, где находятся пассажиры. Сотрудники метро также проводят внеплановую промывку и замену фильтров в системе местной вентиляции, которая обеспечивает воздухом служебные помещения станций. Сейчас фильтры стали менять в два раза чаще, а сами вентиляционные установки регулярно промываются.

Чтобы не дать коронавирусу ни одного шанса, уборка в вестибюлях станций идет практически безостановочно. Воздух в кондиционерах новых пассажирских вагонов автоматически обеззараживается благодаря встроенным в климатические установки ультрафиолетовым лампам. В московском метро уже создали необходимые запасы дезинфицирующих средств, так что обработка вагонов и инфраструктуры идет без перебоев. Кроме того, метрополитен существенно усилил контроль за здоровьем персонала.