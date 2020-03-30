2020-03-30T17:32:01+03:00
Происшествия

Кабина пожарной машины сгорела при тушении сухой травы в Луховицком районе

Во время тушения сухой травы досталось пожарной технике, спасатели не пострадали
Анастасия ВАРДАНЯН
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Во время тушения сухой травы досталось пожарной технике, спасатели не пострадалиВо время тушения сухой травы досталось пожарной технике, спасатели не пострадалиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Днем в понедельник, 30 марта, в Луховицком районе Подмосковье загорелась сухая трава. Пожар вспыхнул в труднодоступном месте, вдали от дорог. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению, но в какой-то момент огонь перекинулся на пожарный автомобиль.

- Машина "Мособлпожспас" съехала в низину и застряла. В результате частично опалена огнем левая часть кабины авто. Погибших и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Спасателей и водителя в момент происшествия в машине не было. Все они тушили возгорание травы. В МЧС назвали фейком информацию, опубликованную в некоторых СМИ, о том, что водитель в момент возгорания якобы спал в пожарном автомобиле.

Напомним, с 30 марта в Подмосковья введен особый противопожарный режим.

- За сутки 29 марта пожарно-спасательные подразделения выезжали 455 раз на возгорание сухой травы, - сообщили в пресс-службе ведомства. Спасатели напоминают, что палы сухой травы на территории области запрещены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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